Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
116549
ALTIN
158.831
DOLAR
3.7657
STERLİN
5.0973
EURO
4.5481
Çocuklu evlerde dikkat edilmesi gereken 19 hijyen kuralı
Çocuklu evlerde bu kurallara dikkat!
Sık sık dans eden çiftlere müjde!
Sık sık dans eden çiftlere...
Sağ yumruğu 90 saniye sıkmanın öyle bir faydası var ki…
Yumruğu 90 saniye sıkmanın öyle...
Cinsel yolla bulaşan HPV kansere yol açabilir!
Cinsel yolla bulaşıyor kansere yol...
Uçak yolculuğu sağlığımızı tehdit mi ediyor?
Uçak yolculuğu sağlığımızı tehdit mi...
banner37
banner34

"Sigarayı bırakmadan zararı azaltmak mümkün değil"

banner35

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Nazmi Bilir, bazı yiyeceklerin tüketilmesiyle sigaranın zararlarının azaltılamayacağını, zarardan kurtulmanın tek yolunun sigarayı bırakmak olduğunu vurguladı.

02 Ocak 2018 Salı 12:45
"Sigarayı bırakmadan zararı azaltmak mümkün değil"
banner10

Prof. Dr. Nazmi Bilir, tütün ve tütün ürünlerinin kullanımının her koşulda insan sağlığına zararlı olduğunu, bu zararın hiçbir içecek ya da yiyecekle azaltılamayacağını söyledi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Tütün Kontrol Programı kapsamında birçok çalışmada aktif rol üstlenen Prof. Dr. Bilir, tütün ve tütün ürünleri kullanımının zararlarının ulusal ve uluslararası bilimsel verilerle ortaya konduğunu belirtti.

Prof. Dr. Bilir, sigara ve tütün ürünü kullanımının, başta akciğer kanseri olmak üzere vücutta 15 kanserin gelişmesinde aktif rol oynadığına dikkati çekerek, bu kanserler arasında gırtlak, yemek borusu, mide ve kalın bağırsak, böbrek, mesane ve rahim kanserinin yer aldığını aktardı.

"ELME VEYA DOMATESLE TÜTÜNÜN ZARARLI ETKİLERİ ÖNLENEMEZ"

Bazı besinlerin sigaranın zararlarını azalttığına yönelik bazı basın yayın organlarında haberler yer aldığını anımsatan Bilir, sigara içen kişilerde zararların yiyeceklerle azaltılmasının mümkün olmadığını söyledi.

Haberlerde yer alan elma ve domatesin tütün kullanan kişilerdeki etkisine ilişkin olarak Bilir, "Elma ve domates her gün tükettiğimiz besinlerdir ve bazı olumlu etkileri söz konusu olabilir. Ancak bu besinleri tüketenlerde sigaranın zararlarının azaldığına ilişkin bir bilimsel veri mevcut değildir. Sigaranın zararlarından kurtulmak ancak ve ancak sigara kullanımının bırakılması ile mümkündür." diye konuştu.

"OLUMSUZ ETKİYİ ORTADAN KALDIRACAK HİÇBİR BESİN YOK"

Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tanju Besler de sigaranın sağlık üzerine olumsuz etkisini ortadan kaldıracak hiçbir besin olmadığını söyledi.

Prof. Dr. Besler, protein kaynaklarının da özellikle vücutta detoksifikasyon için önem taşıdığını dile getirerek, "Haftada en az 300-500 gram her türlü balık, ceviz, fındık gibi sert kabuklu kuruyemişlerin tüketimi önemli. Bunların hepsi, sağlıklı bir vücut için önerilebilir. Ancak vurgulamak gerekirse tütünün olumsuz etkilerini önlemenin yolu, çeşitli besinleri tüketmek değil, tütünden vazgeçmektir." ifadelerini kullandı.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çocuklu evlerde dikkat edilmesi gereken 19 hijyen kuralı
Çocuklu evlerde dikkat edilmesi gereken 19 hijyen kuralı
Sık sık dans eden çiftlere müjde!
Sık sık dans eden çiftlere müjde!
Sağ yumruğu 90 saniye sıkmanın öyle bir faydası var ki…
Sağ yumruğu 90 saniye sıkmanın öyle bir faydası var ki…

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim