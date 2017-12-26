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Sık sık hastalanıyorsanız sebebi bu olabilir

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Eğer sık sık hastalanıyor ve bir de üstüne zor iyileşiyorsanız, ağzınız açık uyuyor olabilirsiniz...

26 Aralık 2017 Salı 18:17
Sık sık hastalanıyorsanız sebebi bu olabilir
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Eğer sık sık hastalanıyor ve bir de üstüne zor iyileşiyorsanız, ağzınız açık uyuyor olabilirsiniz. Op. Dr. Kemal Demir, ağızdan nefes almanın ve bu şekilde uyumanın sakıncalarını anlattı.

Burunda meydana gelen yapısal bozuklukların üst solunum yolu enfeksiyonlarının sıklaştırıcı etkeni olduğunu söyleyen Op. Dr. Kemal Demir, “Sık sık hastalanıyor ve zor iyileşiyorsanız burnunuz görevini tam yapamıyor olabilir” dedi. Demir, ağızdan alınan kötü havanın farenjit, bademcik iltihabı, bronşit, gırtlak ve akciğer hastalıklarına neden olduğunu belirtti.

Üst solunum yolu enfeksiyonlarının kolaylaştırıcı etkeni beslenmenin yanı sıra burundaki yapısal bozukluklar olabiliyor. Burnun, solunum sisteminin filtresi görevini gördüğünü söyleyen Memorial Şişli Hastanesi KBB Bölümü’nden Op. Dr. Kemal Demir, “Aldığımız nefesin kalitelisini burnumuz artırıyor. Toz ve zerreciklerin süzülmesi, havanın nemlendirilmesi ve ısıtılması, rafine edilmesi işlemi burnun görevi. Üst solunum yolu bölgesinin filtresi olan bu sistem tıkalıysa kişi nefesi ağızdan alıyor. Ağızdan nefes aldığınız zaman temizlenip hazırlanmamış kötü hava soluduğunuz için farenjitten, bademcik iltihabına; bronşitten gırtlak ve akciğer hastalıklarına kadar çok sayıda sorunu beraberinde getiriyor. İyi çalışan bir burun kişiyi bu tür rahatsızlıklardan koruyor” dedi.

DAHA SIK HASTA OLUYORSANIZ…

Burnun iç yapısında yer alan etlerin ve burun iskeletindeki problemlerin üst solunum yolu enfeksiyonlarına davetiye çıkardığını anlatan Op. Dr. Kemal Demir, “Bazı insanların burun etleri normalden büyük olur. Çok daha önemli bir kesimde burun içinde iskelet problemleri oluyor. Burnun kemik ve kıkırdaktan oluşan kısmında hava koridorlarının geçişini bozan yapı bozuklukları oluyor. Bunlar sizin burnunuzun düzgün nefes almasını kısmen veya tamamen  engelliyor. O zaman siz ağızdan nefes alıyorsunuz. Bu durumda kötü nefese mahkum oluyorsunuz. Bu sizi  daha hassas biri yapıyor ve daha kolay hastalanıyorsunuz. Çoğu zaman daha zor iyileşiyorsunuz. Çünkü havayı filtre edemiyorsunuz. Burundan rahat nefes alamayan insanlar sık sık boğaz enfeksiyonlarına yakalanıyor. Bu bademcik enfeksiyonu da olabilir, farenjit biçiminde de karşımıza çıkabilir. Kaliteli nefes iyi burunla mümkündür. Burnun iç yapı bozukluğu dışarıdan bakıldığında anlaşılmıyor olabilir, hatta çoğu zaman anlaşılmaz” diye konuştu.

AĞZINIZ KURU UYANIYORSANIZ DİKKAT!

Op. Dr. Demir, burnun işlevsel bozukluklarının belirtilerini şöyle sıraladı:

“Sabah uykudan uyandığınızda ağzınız, diliniz, diş etleriniz kuru ve kötü bir tatla uyanıyorsanız, en hafif bir fiziki eforda burnunuzdan aldığınız nefesi ağızdan alınan nefesle takviye etmek durumunda kalıyorsanız, dudak çatlaması, seste çatallaşma hissediyorsanız bunların burun tıkanıklığının sonuçları olduğunu söyleyebiliriz.”

“BOL SU İÇİN”

Gün içinde tüketilen suyun sağlıklı bir burun için önemli olduğunu söyleyen Demir, “Çok sağlıklı bir burun yapınız olsa bile gün içerisinde çok fazla su tüketmediğinizde burnunuz işlevini iyi yapamıyor. Çünkü burnumuz havayı temizlerken, ısıtır ve nemlendirirken sürekli olarak su kullanıyor. Vücudumuzu susuz bırakmamak burnun işlevini yerine getirmesi açısından çok önemli. Burnunuzun filtrasyon, nemlendirme ve ısıtma işlevlerini yaparken kullandığı malzeme su olduğu için susamayı beklemeden yaklaşık iki litre sıvıyı gün içerisinde tüketmeliyiz” şeklinde konuştu.

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