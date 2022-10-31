Sık sık poğaça tüketenler dikkat!

Özellikle büyük şehirlerde yaşayan insanlar, günlerinin yoğunluğundan dolayı kahvaltıya zaman ayıramamakta. Bundan dolayı daha pratik ve ayak üstü atıştırabilecekleri yiyeceklere yönelmektedirler. Bunların başında da poğaça gelmektedir.

Sadece büyükler değil çocuklarda sıklıkla tüketmekteler. Beslenme çantasında sıklıkla bulunan bu yiyecek her kesimin damak zevkine hitap ediyor.

Herkesin severek tükettiği poğaçalar sağlığımızı büyük derecede tehdit etmektedir. Birçok hastalığa yol açabilen bu poğaçanın zararları oldukça fazladır. İşte bu çok severek tükettiğimiz poğaçanın yol açtığı hastalıklar...

Kalp ve damar hastalıkları

Evlerde bulunan pek çok malzeme ile poğaça yapılması mümkündür. Ancak dışarıdan alınan poğaçalarda çokça margarin bulunmakta ve yağlar arasında en çok zararlı olan bu margarin kalp ve damar sağlığında ölüme bile yol açabilmektedir.

Çok miktarda margarinin bulunduğu bir poğaçayı sabah saatlerinde tüketmeniz kalbinizin yorulmasına sebep olmaktadır. Bu durumda zamanla vücudunuzun tamamına etki eder ve damarlarınızın tıkanmasına sebep olur.

Mide problemleri

Sabah yediğinizde çok bir şey olmasa da günün geri kalanında özellikle midesi hassas olan kişileri mahvedebilir. Midesi hassas olan kişilerin tüketmemesi gereken bu sıcak poğaçalar kısa bir süre içerisinde mide yanmasına ve ağrıya sebep olabilir.

Bağırsak Sistemi

Vücudunuza kısa sürede zarar verebilecek olan bu poğaçalar sıkça tüketildiğinde tuvalete çıkmakta da problem yaratabilir. Bağırsak problemlerine yol açan bu poğaçalarda özellikle sade olanları tüketilmemelidir.

Yüksek kolesterol

İçerisinde çok fazla derecede margarin bulunan poğaça, kroner kalp rahatsızlığına yakalanma oranınızı arttırır ve LDL denilen kolesterolün yükselmesine de neden olur.

Çocuk sağlığı

Büyüme döneminde olan çocukların doğru beslenmesi oldukça önemlidir. Bu nedenle çocuklara poğaça gibi şeylerin yedirilmemesi gerekilmektedir. Bu tür yiyecekler çocuklarda hiperaktive ve dikkat eksikliğine neden olur.

Fazla kilo

Bir adet poğaça 450 kalori bulundurmaktadır. Sizin bu kaloriyi yakmanız için 7500 tempolu adım atmanız gerekmektedir. İçerisinde fazla derecede yağ bulunduran poğaçayı 2 ay boyunca düzenli olarak yerseniz 2.5kilo yağ kütlesini vücudunuzda görebilirsiniz.