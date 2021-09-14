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Şimdi de bu çıktı! NORONAVİRÜS

Türkiye Bilim Kurulu Üyesi Serap Şimşek Yavuz, okulların açılmasıyla ishale neden olan norovirüs hastalığının artış gösterdiğini kaydetti. Hastalığın Covid ile karıştırılabildiğini söyleyen Yavuz, "Norovirüs salgın yapabilir. Çünkü çok kolay bulaşabilir" dedi.

14 Eylül 2021 Salı 11:25
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Şimdi de bu çıktı! NORONAVİRÜS

İshale neden olan norovirüs hastalığının çocuklar arasında sıkça görülmeye başlandığı belirtildi. Uzmanlar hastalığın salgına dönüşebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Konuyla ilgili Türkiye Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, açıklamalarda bulundu. Yavuz, hastalığın okulların açılmasıyla birlikte çocuklar arasında görülme sıklığının arttığına dikkat çekti.

İshal ve kusma ile ortaya çıkan norovirüs hastalığının tıpkı Covid gibi hızla bulaşabildiğini belirten Yavuz, "Norovirüs salgın yapabilir. Çünkü çok kolay bulaşabilir. Covid gibi kapalı ortamlarda, yakın temasta bulaşma riski artar. Hızlı yayılır. Mesela sınıfta bir çocuk kustuğunda o sırada çevreye yayılan partiküllerden bile diğer çocuklara bulaşabilir. Çok çok kolay yayılabilen bir virüs" dedi.

Norovirüsün belirtileri itibarıyla veliler tarafından Covid ile karıştırılabildiğini söyleyen Yavuz, "Genellikle ishal ve kusma yapar. Ateş çok gördüğümüz bir tablo değildir. Sınıfta 5-10-15 kişi, kısa bir süre içinde hastalanabilir. Buradan da anlarız Norovirüs olduğunu" diye konuştu.

"COVID İLE KARIŞTIRILMAMALI"

Norovirüs tedavisinde dinlenme ve sıvı alımının yeterli olabileceğini dile getiren Yavuz, şu bilgileri verdi:

"Ancak çok kusuyorsa çocuk, ağızdan beslenemiyorsa belki damar yolundan desteklemek gerekebilir. Covid ile karıştırılmamalı Norovirüs. Her ne kadar Kovid de ishalle seyretse de bazen, genelde solunum yolu semptomları da eşlik eder. Ateş olur. Burun akıntısı, boğaz ağrısı, Norovirüs'te bunları pek görmeyiz. Solunumsal semptomlarla, tat koku kaybı vs. beraber ishal varsa belki Covid yönünde düşünülebilir."

"GEÇEN YIL UNUTULDU"

Yavuz, norovirüsün bilinen bir hastalık olduğunu ifade ederek, "Geçen yıl çocuklar hiç okula gitmediği için, unutuldu biraz. Bunun için de belki kaygılar fazla. Endişe etmeye gerek yok ama hasta olan çocukların kesinlikle okula gönderilmemesi lazım. Hem Covid hem de diğer viral enfeksiyonların yayılmasında en kritik nokta bu aslında" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
NorovirüsCovid
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