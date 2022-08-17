Şimdiye kadar duymadınız! Sarımsağın aşk hayatınıza olan etkisi

Sarımsak, çok eski çağlardan itibaren özel ilgi gören besinlerin başında geliyor. Antik çağlardan günümüze kadar faydaları için tüketilen sarımsak bin bir derde deva. Şifa niyetine tüketilen sarımsağın bir özelliği daha var ki, öğrenen şaşıp kalıyor!

HER GÜN SARIMSAK YEMEK İÇİN ALTI NEDEN

Birçok insan sarımsağı sever. Hemen hemen her yemeğe lezzetli bir katkı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda sağlığınız için de iyidir!

DOĞAL ANTİBİYOTİK

Pek çok hastalığa karşı vücudu korumaya yardımcı doğal besinlerden bir tanesi olan sarımsak; saç ve tırnak sağlığının korunması, kanserden korunma, cinsel sağlığın korunması, kilo kontrolünün sağlanması, kalp ve damar hastalıkları ile diyabet gibi kronik hastalıklara karşı korunma gibi pek çok alanda faydalara sahip

KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR

Hepimiz yüksek tansiyonun tehlikelerine aşinayız. Ayrıca kolesterolün burada oynadığı rol hakkında daha fazla şey öğrenmeye devam ediyoruz. Bu nedenle, bugünlerde kolesterolünüzü düşürdüğünü iddia eden besinleri sık duyuyorsunuz. Sarımsak da bu besinlerden biridir. Birkaç çalışma, günlük sarımsak alımının, kolesterolünüzü düşürme konusunda uzun vadeli etkileri olduğunu göstermiştir. Tabii ki, kardiyovasküler hastalık veya yüksek kolesterol seviyeniz varsa, her zaman bir uzmana danışmalısınız.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR

Sarımsağın sağlığımıza katkıda bulunabileceği anneannelerimiz ve onların büyükanneleri (ve bunun üzerine onların büyükanneleri) tarafından biliniyordu. Sarımsağın yüzyıllardır bakteri, virüs ve mantarlara karşı etkili özelliklere sahip olduğu bilinmektedir. Bununla birlikte, bağışıklık sistemini güçlendirmek için sarımsağı çiğ yemeniz gerekir. Sarımsakları kestiğinizde veya ezdiğinizde “allisin” salgılar. Bu maddenin sağlığınız için birçok faydası vardır, ancak sarımsağı ısıttığınızda allisin'in büyük çoğunluğunu kaybedersiniz.

SARIMSAK SİZİ DAHA ÇEKİCİ KILAR

İçgüdülerinize aykırı olabilir, ama bu doğru. Sarımsağın nefesinizin kokusu üzerindeki etkisini elbette hepimiz biliyoruz. Peki, sarımsağın vücut kokunuzu da etkilediğini biliyor muydunuz? 2016'da yapılan araştırmalar, sarımsağın vücut kokusu üzerindeki etkisinin aslında çoğunlukla olumlu olduğunu göstermiştir. Bir koku testine katılanlar, sarımsak yiyen insanlardan gelen kokuyu "daha az yoğun" ve "daha çekici" olarak tanımladılar. Sarımsağın antimikrobiyal özelliklerinden kaynaklanıyor olabilir. Kötü ter kokusuna neden olan bakteriler, vücudunuzdaki sarımsak sayesinde azalır. Unutmayın: Randevunuzdan bir gün önce sarımsak yerseniz bu en iyi sonucu verir. Tabii ki hemen öncesinde sarımsak yemenizi önermiyoruz.

YAŞLANMA KARŞITIDIR

Sarımsağın “oksidatif strese” ve bununla birlikte yaşlanma sürecinin kendisine karşı çalışabileceğine dair sağlam kanıtlar var gibi görünüyor. Basitçe söylemek gerekirse, yaşlanıyoruz çünkü vücudumuz besinleri ve oksijeni enerjiye dönüştürüyor. Ancak bazen vücudumuz bu süreç için biraz fazla heveslenir ve bu süreçte diğer hücreleri de yok eder. Buna karşılık, cildimiz gevşer ve beynimiz yavaşlar. Bunlar “oksidatif stresin” sonuçlarıdır. Bu durumlarda sarımsak, diyetinize faydalı bir katkı olabilir. Sarımsak, vücudunuzun kandaki vücut hücrelerinin aşırı hevesli oksidasyonuna karşı çıkan maddelerin üretimini artırmasına neden olur. Bu maddeler genellikle antioksidanlar olarak bilinir. Bu sayede sarımsak, yaşlanmanın fiziksel belirtilerini yavaşlatmaya yardımcı olur!

ENERJİ VERİR

Kondisyonunuzu geliştirmek için çok mu çalışıyorsunuz? Diyetinize daha fazla sarımsak eklemeyi deneyin. Araştırmalar, özel bir sarımsak yağının egzersiz sırasında kalbinizdeki yükü hafiflettiğini göstermiştir. Ayrıca, bunun antik çağda bile bilinen bir gerçek olduğunu bilmek isteyebilirsiniz. Eski Yunanlılar, Olimpiyat sporcularına ve ağır fiziksel işler yapan insanlara sarımsak yedirirlerdi. Bu sadece zor işleri biraz daha kolaylaştıracaktır.

SAĞLIKLI DİŞLER

Araştırmalar, sarımsağın iltihaplı diş etlerinin tedavisinde iyi bir alternatif tedavi olabileceğini göstermiştir. Ek olarak, sarımsak doğası gereği antibakteriyel, antiviral ve antifungal özelliklere sahiptir. Bu aynı zamanda ağzınızda yaşayan ve muhtemelen sağlığınızı etkileyen tüm küçük organizmalar için de geçerlidir.