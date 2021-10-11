Künye
Kıbrıs 26
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Gönyeli’de kayıt dışı estetik operasyonu
Gönyeli’de kayıt dışı estetik operasyonu
Tartıştığı eşinin parmağını kırdı
Tartıştığı eşinin parmağını kırdı
Takı takmak yerine takı çaldı
Takı takmak yerine takıları çaldı
İnsan Kaçakçılığı! Mültecileri Güney Kıbrıs'a Geçirmeye Çalıştı
Mültecileri Güney Kıbrıs'a Geçirmeye Çalıştı
AdaPass skandalında bir tutuklu daha!
AdaPass skandalında bir tutuklu daha!
banner107

Şimdiye kadarki en kapsamlı çalışma

22 milyon kişinin incelendiği yeni bir araştırma, tüm dünyada 4 milyon 800 bini aşkın kişinin hayatını kaybetmesine neden olan corona virüs pandemisini durdurmanın en etkili yolunun aşılar olduğunu kanıtladı. Pfizer/BionTech'in de aralarında yer aldığı çeşitli aşıları inceleyen bilim insanları, 50 yaş üzerindeki aşılıların hastaneye kaldırılma veya ölme olasılığının yüzde 90 daha az olduğunu buldu. Sonuçlar ayrıca, aşıların Delta varyantına karşı çok güçlü bir koruma sağladığını ve bunun beş ay boyunca sürdüğünü gösterdi.

11 Ekim 2021 Pazartesi 11:20
311 Okunma
Şimdiye kadarki en kapsamlı çalışma
banner108

Fransa'da yapılan geniş kapsamlı bir araştırma, corona virüs aşılarının, Delta varyantına karşı bile ciddi Covid-19 vakalarını önlemede oldukça etkili olduğunu gösterdi.

Enfeksiyonun değil, ciddi Covid-19 ve ölümün önlenmesine odaklanan araştırma, 50 yaşın üzerindeki 22 milyon kişiye baktı ve aşı yaptıranların hastaneye kaldırılma veya ölme olasılığının yüzde 90 daha az olduğunu buldu.

Bununla birlikte, sonuçlar ABD, İngiltere ve İsrail'den gelen önceki araştırmaların sonuçlarını doğruluyor. Fakat, araştırmacılar yeni çalışmanın şimdiye kadar yapılan türünü en çalışması olduğunu söyledi.

22 MİLYON KİŞİLİK KONTROL GRUBU

Çalışma kapsamında bilim insanları, Fransa'nın aşı kampanyasını başlattığı Aralık 2020'den başlayarak Temmuz 2021’e kadar 22 milyon insanın verilerini topladı. 11 milyon aşılanmış insanla 11 milyon aşılanmamış kişinin sonuçlarını karşılaştırıldı.

Araştırmacılar, aşılanmayan kişi ile aynı bölgeden, aynı yaş ve cinsiyetten aşılı bir insanı eşleşleştirdi. 

Fransız hükümetiyle yakın çalışan bağımsız bir ilaç güvenliği araştırma grubu olan Epi-Phare tarafından yürütülen araştırmaya göre, ikinci bir dozdan 14 gün sonra aşılı katılımcıların şiddetli Covid-19 riski yüzde 90 azaldı.

DELTA VARYANTINA KARŞI YÜZDE 92 ETKİLİ

Diğer taraftan, aşılamanın Delta varyantından ciddi hastalığa karşı 75 yaş ve üstü insanlar için yüzde 84, 50-75 arası insanlar için yüzde 92 koruma sağladığı görüldü.

Epi-Phare Başkanı ve epidemiyolog Mahmoud Zureik AFP'ye verdiği demeçte, "Çalışma, Pfizer/BioNtech, Moderna ve AstraZeneca aşılarını kapsıyor, ancak çok daha sonra izin verilen ve Fransa'da daha az yaygın olarak kullanılan Jannsen'i kapsamıyor” dedi.

Öte yandan, çalışmanın sonuçları beş aya kadar şiddetli Covid-19'a karşı aşı korumasının azalmadığını gösterdi.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsAşıSağlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'den çarpıcı araştırma
ABD'den çarpıcı araştırma
Bu hastalığı ilk kez duyacaksınız...
Bu hastalığı ilk kez duyacaksınız...
Koronavirüs aşısında yeni yan etki iddiası
Koronavirüs aşısında yeni yan etki iddiası
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim