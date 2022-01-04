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Sinovac aşısı işe yarıyor mu?

DSÖ uzmanı Abdi Mahamud, Omicron varyantı üzerine açıklamalarda bulundu. Yapılan araştırmaların Omicron varyantının vücudun üst kısmını etkilediğini gösterdiğini ve bunun iyi haber olabileceğini söyleyen Mahamud, Türkiye’de de kullanılan Çinli şirket Sinovac’ın corona virüs aşısı ile ilgili de konuştu. Mahamud, “Öngörümüz Sinovac aşısının Omicron varyantı nedeniyle ağır hastaneye yatışlara karşı koruma sağlayacağını söylüyor” dedi.

04 Ocak 2022 Salı 13:52
389 Okunma
Sinovac aşısı işe yarıyor mu?
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), son dönemde artan Omicron varyantı ile ilgili açıklamada bulundu. 

DSÖ uzmanı Abdi Mahamud, yapılan araştırmaların Omicron varyantının vücudun üst kısmını etkilediğini gösterdiğini söyledi. 

Bunun iyi haber olabileceğini söyleyen Mahamud, önceki varyantlardan daha hafif semptomlara neden olduğuna dair daha fazla kanıtın ortaya çıktığını aktardı.

Omicron'a özgü bir aşıya ihtiyaç olup olmadığı sorusuna DSÖ uzmanı, bunu söylemek için çok erken olduğunu ancak kararın küresel koordinasyon gerektirdiğini ve tek başına karar vermenin ticari sektöre bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

Anahtar Kelimeler:
Dünya Sağlık ÖrgütüSinovac Aşısı
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