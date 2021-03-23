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Sinovac, Coronavac aşısının çocuklarda etkili ve güvenli olduğunu belirtti

Çinli firma Sinovac, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı CoronaVac’ın 3 ila 17 yaşlarındaki çocuklarda “etkili ve güvenli” olduğunu bildirdi.

23 Mart 2021 Salı 11:32
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Sinovac, Coronavac aşısının çocuklarda etkili ve güvenli olduğunu belirtti

Sinovac’ın Tıbbi Direktörü Gıng Zıng yaptığı basın toplantısında, erken ve orta aşamadaki klinik çalışmalara 550’den fazla deneğin katıldığını kaydetti.

Sonuçlara göre, aşının 3 ila 17 yaşlarındaki çocuklarda etkili ve güvenli olduğunu belirten Gıng, aşı denemeleri sırasında 3 ve 6 yaşındaki iki çocukta yüksek ateş görüldüğünü, diğer deneklerin hafif semptomlar gösterdiğini söyledi.

Çin de dahil olmak üzere dünya çapında 70 milyondan fazla Sinovac aşısı yapıldı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin’in Sinovac aşısının acil kullanımına ilişkin onayın mart sonuna kadar verileceğini açıklamıştı.
 

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