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Sinovac'ın Omicron'a karşı etkinliği açıklandı!

Çinli biyoteknoloji firması Sinovac, inaktif aşısının üç dozunun Omicron varyantına karşı yüzde 94 nötralize edici antikor oranına ulaştığını, iki dozdan sonraki oranın yüzde 35 olduğunu açıkladı.

17 Aralık 2021 Cuma 15:43
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Sinovac'ın Omicron'a karşı etkinliği açıklandı!
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HATIRLATMA DOZU ETKİNLİĞİ ARTIRIYOR

Şirket tarafından iki doz Aşı yapılan 20 kişi ve üç doz aşı yapılan 48 kişi üzerinde bir çalışma gerçekleştirildi. Şirket yaptığı açıklamada, ilk grupta yedi ve ikinci grupta 45 kişide Omicron varyantına karşı nötralize edici antikorların oluştuğunu bildirdi.

Sinovac, verilerin aşının hatırlatma dozunun uygulanmasının aşının Omicron varyantına karşı nötralize etme kapasitesini etkili bir şekilde artırabileceğini gösterdiğini kaydetti. 

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