Sinüziti doğal ilaçlarla tedavi edin

Sinüzit, soğuk algınlığına benzer belirtilerle ortaya çıkar. Burun tıkanıklığı, ateş ve baş ağrısı görülebilir. Soğuk algınlığınız veya alerjiniz varsa sinüs dokuları şişer ve tıpkı burnun içinde olduğu gibi daha fazla mukus üretmeye başlar. Ancak bu kanallar tıkanırsa, mukus içeride kalır ve virüs, bakteri veya mantarların gelişmesini kolaylaştırır.

Sinüzit genellikle iki ila üç hafta içinde (akut sinüzit) ilaca ihtiyaç duymadan kendiliğinden düzelir. Ancak bazen aylarca sürer (kronik sinüzit) ve ilaç tedavisi gerektirir.

Hastalığın seyrini kötüleştirmemek için çok kuru ortamlardan, dumandan, ani sıcaklık değişimlerinden ve soğuk havalardan kaçınmak gerekir.

Sinüzit önlenebilir mi?

Sinüzit, çok can sıkıcı olsa da önemsiz bir rahatsızlıktır. Ancak uygun şekilde tedavi edilmezse, oldukça ciddi komplikasyonlara yol açar. Ayrıca, kronik hale gelmesi kolaydır ve kronikleştiğinde tamamen kurtulmak genellikle zordur. Bu nedenle, sinüslerin iltihaplanmasının şiddetini ve sıklığını azaltmaya yardımcı olan bazı önlemler almak gerekir.

Burnunuzu soğuktan koruyun

Çoğu sinüzit, alerjik rinit veya soğuk algınlığından sonra gelir. Bu nedenle, burun tıkanıklığını derhal tedavi etmek en iyi önlemdir. Burun tıkanıklığı durumunda, mukus durgunluğunu önleyerek üst solunum yollarının serbest kalmasını sağlamak gerekir. Çeşitli ilaçlar yardımıyla burun tıkanıklığı açılabilir.

Bir yastık yardımıyla başı yukarıda tutmak, mevcut mukusun daha iyi boşaltılmasına yardımcı olan başka bir numaradır. Elleri sık sık sabun ve suyla yıkamak önemli bir önleyici tedbirdir, bakteri ve virüslerin burnu ve dolayısıyla sinüsleri enfekte etmesini önler.

Üst solunum yolları için doğru nemi sağlayın

Burun deliklerinin ve solunum yollarının yeterli şekilde nemlendirilmesi ile tahriş edici herhangi bir madde daha kolay dışarı atılır. Bu, bakterilerin, virüslerin, mantarların veya alerjenlerin daha derine nüfuz etmesini ve sinüsleri tahriş etmesini önleyecektir.

Deniz suyu bazlı solüsyonlarla sık yıkama, burun boşluklarından hem tahriş edici partiküllerin hem de fazla salgıların atılmasını sağlar. Farklı tuzlu su konsantrasyonlarına sahip iki tip çözelti vardır. Yüzde 0.9 tuza sahip izotonik çözelti, mukoza zarlarını açar ve nemlendirir, burun ve bronş salgılarını inceltir.

Yüzde 3 tuza sahip hipertonik çözelti ise ödemli hücrelerde bulunan fazla suyun geri çağrılmasını sağlar, böylece yoğunlaşmış mukusu seyrelterek atılmasına yardımcı olur.

Alternatif olarak, yatıştırıcı ürünlerle hazırlanmış buhar soluma da yardımcı olur. Ayrıca sıcak banyolar da mukoza zarlarında doğru nem derecesini korur.

Ancak her şeyden önce çok zaman geçirdiğiniz odaların havalandırılması ve nemlendirilmesi önemlidir.

Etkili bağışıklık sistemi

Bağışıklık sisteminiz sağlıklıysa, solunum yollarınız hastalıkalrla daha iyi baş eder ve sinüzite dönüşmelerini engeller. Meyve ve sebzeler gibi vitamin ve mineral bakımından zengin birçok gıdayı yemek ilk adımdır. Propolis, çinko, C vitamini, meyan kökü ve ekinezya gibi ürünlerle de bağışıklığınızı destekleyebilirsiniz. Bunlar bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olmanın yanı sıra iltihap önleyici etkiye sahiptir.

Bol bol su için. Vücutta yeterli miktarda su, bağışıklık sisteminin düzgün çalışması için gereklidir. Ayrıca su, mukusun seyrelmesine ve dolayısıyla atılmasına yardımcı olarak tıkanıklığı önler. Ebegümeci, nane ve papatya gibi sıcak bitki çayları da tüketilebilir.

Sorun anatomik olabilir

Tekrarlayan sinüzit ataklarının başlangıcı, anatomik kusurların veya herhangi bir nazal polip varlığı nedeniyle de olabilir.

Bu durumlarda düzeltici bir müdahale kronik sinüziti geçirecektir.

Sinüzitin nedenleri

Sinüzitin en sık nedenleri, başta klasik soğuk algınlığı olmak üzere viral enfeksiyonlardır. Kronik bir forma yol açan ve zamanla astımla ilişkilendirilen alerjik rinit de sinüzitin nedenleri arasındadır.

Burna yabancı cisimlerin girmesi gibi durumlar da sinüziti tetikleyebilir. Çocuklarda, enfeksiyonlara bağlı geniz eti büyümesi, mikroorganizmalar için bir rezervuar görevi gören ve tıkanıklığa neden olan başka bir faktördür.

Komplikasyonların olmaması durumunda zamanında teşhis edilirse, antibiyotik tedavisi ile sinüzit etkili bir şekilde çözülür.

Açıkçası, eğer sinüzit alerji ile ilişkiliyse, tedavi farklı ilaçlar gerektirebilir.

Sinüzite karşı doğal ilaçlar

Sinüzit durumunda burun tıkanıklığı ve baş ağrısı gibi can sıkıcı rahatsızlıkları gidermemize yardımcı olan doğal çözümler vardır.

Buhar soluma

Buhar soluma, sinüsleri boşaltma tedavilerinin en klasik ve en eski tedavisidir. Ağrı, yüz kas gerginliği, tıkanıklık ve enfeksiyona karşı faydalıdır. Sadece bir kaba kaynar su dökün, aromatik otlar veya uçucu yağlar ekleyin ve derin nefes alın.

İşte bazı tarifler:

Yaklaşık 3 cm taze kök alın ve daha küçük parçalar halinde doğrayın. Onları bir bardak suda iki dakika kaynatın. Buharı içinize çekin, kendinizi bir havluyla örtün. Taze zencefiliniz yoksa, 2 çay kaşığı toz zencefili doğrudan kaynayan suya dökün.

Bir kasede iki veya üç diş sarımsağı dövün ve bir çay kaşığı elma sirkesi ekleyin. Üzerine yarım litre kaynar su dökün ve buharı içinize çekin.

Yarım litre kaynar suya bir yemek kaşığı okaliptüs yaprağı ve bir yemek kaşığı kekik koyun. Sıcak buharı günde iki veya üç kez soluyun.

Masajlar

Yüze masaj yaparak ve ağrılı noktalara baskı uygulayarak tıkanıklığın giderilmesine yardımcı olabilirsiniz.

Antiseptik etkiye sahip çay ağacı yağıyla ağrıyan bölgelere 30 saniye boyunca kuvvetlice masaj yapabilirsiniz. Ancak göz çevresinden kaçının.

Yarım çay kaşığı tarçın tozunu yeterli su ile karıştırarak bir hamur elde edin. Yüzün tıkalı sinüslere karşılık gelen bölgesine masajla uygulayın.

Sıcak duşlar

Sıcak duşlar, mukoza zarlarının tıkanıklığını gidermeye yardımcı olur. Uyanır uyanmaz sıcak bir duş alın, sabah sinüzit için en kritik zamandır.

Akşamları, yatmadan önce, birkaç damla uçucu yağ ekleyeceğiniz iyi bir banyonun keyfini çıkarın. Lavantanın iltihap önleyici özellikleri vardır, ardıç ve biberiye ise aşırı mukus üretimini önlemeye yardımcı olur.

Bitki çayları

Karahindiba kökü ve meyan kökü toksinlerin yok edilmesi ve mukus seyrelmesi için mükemmeldir.

Ayrıca iltihap önleyici etkiye sahip zencefil çayı ad içebilirsiniz. 1 çay kaşığı taze rendelenmiş zencefil ve bir çay kaşığı balı bir bardak kaynar suya dökün. Günde 3-4 bardak için. Taze zencefil yokluğunda toz zencefil kullanın.

Çemen otu da sinüzit için iyidir. Bir bardak kaynar suya bir çay kaşığı çemen otu tohumu koyun ve 15 dakika demlenmesine izin verin. Günde 3-4 bardak için.

Sıcak kompres

Göz çevresi, yanaklar ve alnınıza yapacağınız sıcak kompresler, biriken mukusun atılmasına yardımcı olur. Ilık bir havlu yeterlidir, günde birkaç kez birkaç dakika ağrıyan bölgeye koymak rahatlamaya yardımcı olur.