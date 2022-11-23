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Sinüzitin kökünü kurutuyor, beyin yollarını açıyor!

Sinüslerin tıkanma mevsimi geldi çattı. Sinüziti temizleyen, sinüsleri açan, tıkanıklığı giren kürün reçetesi İbn-i Sina'dan...

23 Kasım 2022 Çarşamba 21:36
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Sinüzitin kökünü kurutuyor, beyin yollarını açıyor!



Tıp alimi ve hekim İbn-i Sina, yüzyıllar geçse de reçetelerine başvurulan isimlerdne oluyor.

İnsanlığa şifa olarak birçok öğüt bırakan İbn-i Sina, sinüsleri temizleme yönteminden de bahsetmiştir.

Yüzyıllar öncesinden dahi modern tıp dünyasına öncülük etmeyi başaran İbn-i Sina'nın sinüzit için tavsiye ettikleri araştırılıyor.

Özellikle soğuk havalarda burun ve geniz akıntısı ile birlikte tıkanan sinüsler, adeta beyne giden hava yollarını tıkıyor.

Peki sinüzit nasıl geçer? Sinüsler nasıl açılır? İbn-i Sina tavsiyesi...

İşte İbn-i Sina'nın sinüsleri temizleme formülü...

Bir tencerenin içine 1 litre su koyun.  Akabinde içine çay ağacı yaprakları, kuru nane ve okaliptus koyun. Su kaynarken tenceredeki buharı solumaya çalışın.

Alın kısmına yukarı doğru masaj yaparak buradaki kasları gevşetin.

Anahtar Kelimeler:
SinüslerSağlık
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