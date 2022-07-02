Sirkadiyen Ritim Nedir? Sirkadiyen Ritme Uygun Beslenme Ne Gibi Faydalar Sağlar?

Merhaba sevgili okurlar,

Bugün sizlere vücudumuzun biyolojik saati olarak da bilinen sirkadiyen ritimden ve bu ritme uygun beslenmenin bize sağladığı faydalarından kısaca bahsetmek istedim. Peki, sirkadiyen ritim nedir ve sirkadiyen ritme uygun beslenme ne anlamına gelmektedir? Sirkadiyen ritim; vücudumuzun fizyolojik ve metabolik olaylarıyla birlikte davranışlarımızı da 24 saat boyunca kontrol eden ve sağlık için çok önemli olan bir programdır. Sirkadiyen beslenme ise bir günün döngüsüyle uyum içinde, biyolojik saate uygun beslenme anlamına gelmektedir.

Peki, bu ritme uygun beslenme ne gibi faydalar sağlamaktadır?

1.Yağ yakımı hızlanır. Dolayısıyla obezlerde kilo verme sürecini olumlu yönde etkiler.

2.İnsülin direncini azaltır.

3.Karaciğer yağlanmasında azalmalar meydana gelir.

4.Hücreler kendilerini yeniler.

5.Kas dokusu artışı ve büyüme hormonunda artış gözlenir.

6.Bağırsak mikrobiyatası düzelir ve iç organların işleyişini düzenler.

7.Meme kanseri riskini azaltmada rol oynar.

8.Oksidatif stresi azaltır, enflamasyonu düzeltir ve kronik hastalık riskini azaltır.

9.Bağışıklık sistemini güçlendirir.

10.Böbrek hastalıklarının meydana gelme riskini azaltır.

11.Ürik asit seviyesini düşürür.

Görmüş olduğunuz gibi bu ritme uygun beslenme sağlandığı takdirde sağlığımız için önemli bir adım atmış oluruz.

Haftaya yeni konular ile görüşmek dileğiyle.

Sağlıkla kalın.