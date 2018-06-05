Sırttaki lekeler nasıl geçer merak edenler için birçok farklı doğal tedavi yöntemi bulunuyor. Sırtınızda sivilce, siyah nokta vb. lekeler bulunuyorsa yaz aylarında bu lekeler çok daha ciddi bir soruna neden olabilir.

Sırtınızda bulunan bu lekeler sağlığınızı daha çok bozmanın yanı sıra kötü bir görünüme de neden olacağı için bir an önce tedavi edilmelidir. Lekelerin tedavisi için öncelikli olarak bir cilt doktoruna gidilmeli ve ona göre uygun bir tedavi yöntemi belirlenmelidir. Sırttaki lekeler için doktorun önerdiği tedavi yönteminin yanı sıra doğal ürünler ile çeşitli maske tarifleri de deneyebilirsiniz. Sırttaki lekeler nasıl geçer merak edenler için doğal maske yöntemleri yazımızın devamında yer alıyor, birlikte göz atalım.

Sırttaki lekeler için doğal tedavi yöntemleri

Sırttaki lekeler için en uygun tedavi yöntemi, doğal malzemeler ile uygulanan tedavi yöntemleri olacaktır. Her evde bulunan malzemeler ile uygulayabileceğiniz yöntemler sırttaki sivilceler ve sivilce izleri üzerinde tedavi edici özellikleri ile dikkat çekiyor. Sırttaki lekeler için kendi kendinize uygulayabileceğiniz bu basit yöntemler arasında şunlar yer alıyor:

Karbonat

Antiseptik özelliği bulunan karbonat ile sivilce izlerinden kurtulmanız mümkün. Çoğu kişinin diş beyazlatmak için tercih ettiği karbonatın diğer bir özelliği de sivilceleri ve sivilce izlerini tedavi etmesi. Kullanım için bir yemek kaşığı karbonat ile suyu karıştırın, içine biraz deniz tuzu ekleyin ve lekelerin olduğu bölgeye karışımı sürün. Yarım saat beklettikten sonra cildinizi durulayabilirsiniz. Bu yöntemi sık sık tekrar ederek sırttaki lekelerden kurtulabilirsiniz.

Limon suyu

İnsan sağlığı için birçok etkiyi içinde barındıran limon suyu ile sırttaki lekelerden kolayca kurtulabilirsiniz. Kullanım için pamuğa belli miktarda limon suyu sıkın ve pamuğu sırtta leke olan bölgelerin üzerine sürün. 15 ile 20 dakikalık bir bekleme sürecinden temiz su ile durulama yapabilirsiniz. Cildi beyazlatma etkisi olan limon suyu lekelerin giderilmesinde etkili bir ürün olacaktır.

Elma sirkesi

Sırttaki lekeler nasıl geçer merak eden kişiler için diğer bir tavsiye ise elma sirkesi olacaktır. Elma sirkesi ile hem sivilceleri hem de kırmızı lekeleri yok etmeniz mümkün olacak. Elma sirkesini etki etmesi için günde 2 kere ciltteki lekelerin üzerine pamuk yardımı ile uygulayın. Sonrasında soğuk su ile durulama yapmayı da unutmayın. Bu şekilde düzenli kullanım ile kısa sürede sırtınızda yer alan lekelerden kurtulabilirsiniz.

Bal

Lezzetiyle kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan balı, lekeler için de kullanabilirsiniz. Cilt sağlığında oldukça etkili bir ürün olan balı leke olan bölgeye sürün, yarım saat bekleyin ve sonrasında aynı bölgeyi durulayın. Bu şekilde yapılacak düzenli işlemler çok daha göz alıcı bir cilde kavuşmanızda etkili olacak.

Patates

Patatesin çoğu kişinin bilmediği özellikleri arasında lekeleri yok etmesi de yer alıyor. İster sırtınızda isterse cildinizin başka bir bölgesinde yer alan sivilce lekelerini patates ile gidermeniz mümkün olacak. Antimikrobiyal özellikleri ile oldukça dikkat çekici işlevlere sahip patatesi uygulayabilmek için öncelikle hamur haline getirin, macun biçiminde lekelerin üzerine uygulayın ve 10 dakika bekletin. En etkili sonuç için günde iki kere uygulamanız tavsiye edilir.

Sivilceler için buhar banyosu

Sırttaki lekeler nasıl geçer ile ilgili uygulayabileceğiniz yöntemler arasında buhar banyosu da yer alıyor. Ciltteki ölü hücreleri yok eden buhar banyosu ile siyah noktalardan ve diğer cilt kusurlarından kurtulabilirsiniz. Buhar banyosunu hazırlamak ise oldukça kolay.Sıcak su dolu bir kap ve havlu kullanımı ile haftada 3 kere yapacağınız buhar banyosu, çok daha sağlıklı bir cilde sahip olmanızı sağlayacak.

