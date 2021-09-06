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Şişlik yattığınızda kayboluyorsa...

Göbek fıtığı, deri altında oluşan şişkinlikle kendini belli eder. Gözle görülebilir büyüklükteki şiş görüntü, şekil bozukluğunun yanı sıra baskı hissini beraberinde getirir. Bu şişlik, içeriye doğru itilebilir. Göbek fıtığı belirtileri görülmesi durumunda tedavi için doğru yolu izlemek önemlidir. Peki göbek fıtığı ameliyatı hangi durumlarda gerekir? Göbek fıtığı tekrarlar mı? İşte tüm bu soruların yanıtı...

06 Eylül 2021 Pazartesi 10:28
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Şişlik yattığınızda kayboluyorsa...

Göbek fıtığı, karın duvarında bulunan ve bağırsakların karın dışına çıkmasını önleyen fasya adını verdiğimiz destek tabakasının göbek ve çevresinde zayıflaması veya yırtılması sonucu ortaya çıkan rahatsızlıktır. Göbek fıtığı neden oluşur, belirtileri nelerdir, tehlikesi var mıdır ve tedavisi için neler yapmak gerekir? Tüm bu soruları yanıtlayan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Çetin Altunal konu hakkında bilgiler verdi.

GÖBEK FITIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Göbek fıtığı ağrı ve şişliğin yanı sıra duruş şekline göre görünmez olan şişlik ile de dikkat çeker. Kişiler özellikle öksürdüklerinde artan ağrılar sonrasında göbek fıtığını fark edebilirler. İşte göbek fıtığı belirtileri:

Göbekte şişlik ve ağrı,

Ayakta durmakla,

Ikınmakla,

Öksürmekle artan ve sırt üstü yatmakla kaybolan şişlik,

Erken dönem fıtıklarda sadece ağrı.

GÖBEK FITIĞI NEDEN OLUŞUR?

Göbek fıtığı bağırsakların karın dışına çıkmasını önleyen destek tabakasının zayıflaması veya yırtılması sonucu oluşur. Bu tabakanın zayıflığı doğuştan ya da zorlayıcı hareketlere (ıkınmak, ağır kaldırmak, öksürmek, zorlayıcı spor) bağlı olarak meydana gelebilir.

GÖBEK FITIĞI İLAÇLA DÜZELİR Mİ?

Göbek fıtığının ilaçla küçültülmesi, düzeltilmesi, yok edilmesi mümkün değildir. Aksine beklemek fıtığın daha büyük bir hal almasına neden olabilir. Tek tedavi yöntemi ameliyattır. Yeni doğan çocuklarda göbek fıtığının 2.5 yaşına kadar kapanması mümkün olabilmektedir. Bu nedenle yenidoğan göbek fıtıklarında 2,5-3 yaşına kadar doktor kontrolünde olmak kaydıyla beklenebilir.

GÖBEK FITIĞI TEHLİKELİ MİDİR?

Göbek fıtığının içine giren bağırsaklar veya organlar fıtık kesesi içine sıkışırsa boğulmuş fıtık dediğimiz durum oluşur ve ölümcül riskler oluşturan bağırsak çürümesine kadar giden durumlar oluşabilir.

GÖBEK FITIĞI AMELİYATI NASIL YAPILIR?

Göbek fıtığı ameliyatları açık ve kapalı yöntemlerle yapılabilir. Bazı hastalarımızda klinik durum ve hastanın durumu göz önüne alınarak ameliyatınızda yama kullanılması gerekebilir.

GÖBEK FITIĞI AMELİYATINDA KULLANILAN YAMA NEDİR?

Fıtığa neden olan ve zayıflayan destek tabakasının sentetik bir malzeme ile desteklenmesi ve bu yamaya karşı vücudun yeni destek tabakası oluşturması prensibine dayanan bir üründür.

GÖBEK FITIĞI AMELİYATINDA KULLANILAN YAMA VE DİKİŞLER ÖNEMLİ MİDİR?

Göbek fıtığı ameliyatlarında kullandığımız yamanın ve bazı dikişlerin vücudunuzda ömür boyu kalacağını düşündüğümüzde kalitesinin ve yapısal özelliklerinin çok önemli olduğu aşikardır. Maalesef bütün sektörlerde olduğu gibi sağlık sektöründe de Çin Malı ürünler piyasada mevcut olup, sağlığınızı tehdit edebilir. Ameliyatınızda kullanılacak malzemenin markasını, yapısını, üretim yerini ve kalitesini ameliyat öncesi hekiminizden öğrenebilirsiniz.

GÖBEK FITIĞI TEKRARLAR MI?

Göbek fıtığında uygun ameliyat tekniği, tecrübeli bir cerrah tarafından uygulandığında tekrarlama riski % 1’ in altındadır.

AMELİYAT SONRASI NE KADAR SÜREDE NORMAL HAYATA DÖNÜLÜR?

Göbek fıtığı ameliyatında en çok merak edilen konu ise ameliyat sonrası yaşan süreçtir. İyileşme sürecini merak eden hastalar, ne kadar sürede normal hayata dönülür sorusunun yanıtı bulmak istiyor. Ancak bu konuda endişelenmeye gerek yok. Öyle ki göbek fıtığı ameliyatından 1 gün sonra günlük aktivitelerinize başlayabilirsiniz.

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