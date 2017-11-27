Sivilce izleri nasıl geçer?

Evde elinizin altında bulunan bu basit malzemelerle, çok az zaman harcayarak sivilce izlerinden kurtulabilirsiniz.

Lavanta yağı

Eğer geceleri uyumadan önce sivilce izleri üzerine lavanta yağı sürerseniz, bir ay içinde izlerin hafiflediğini göreceksiniz.

Limon

Sivilceleri kurutmada işe yarayan limon, sivilce izlerinden kurtulmak istediğinizde de yardımcınız. Koltukaltlarını ve cildi beyazlatmak için de kullanılan limonu avucunuza sıkın, sivilce izinin üzerine sürün

Talk pudrası

Talk pudrasının kurutucu özelliği, sivilce izleriyle mücadelede çok etkilidir. Bir çay kaşığı talk pudrasını bir iki damla suyla karıştırın. Gece yatmadan önce sivilce izleri üzerine sürün.

Menekşe çayı

Bir çay kaşığı menekşe çayını 1 çay bardağı suda demleyin. Sabahları ve akşamları sivilce izleri üzerine sürün.

Elma sirkesi

Bir çay kaşığı elma sirkesine 2 tatlı kaşığı içme suyu ekleyin. Karışımla cildinizi silin. Elma sirkesi hem sivilce izlerini hafifletecek hem de antiseptik özelliği ile yeni sivilcelerin oluşmasının önüne geçecektir. Ayrıca gözeneklerinizi sıkılaştıracaktır.

Bal

1 tatlı kaşığı balı yüzünüze maske gibi sürün, on dakika bekledikten sonra yüzünüzü yıkayın. Günde bir kez tekrarlayin.

Domates

Domates de limon gibi doğal ağartıcı içerir. Küçük bir domatesi ezip her gün düzenli olarak sivilce izlerine sürerseniz izlerin yavaş yavaş yüzünüzden silindiğini göreceksiniz.