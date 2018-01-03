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Sivilceleri yok ediyor!

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Kokusuyla da afrodizyak etkisi olan safran, cinsel hayatı renklendiriyor. Cinsel soğukluğu gideriyor, erkeklerde sperm kalitesini arttırıyor.

03 Ocak 2018 Çarşamba 18:28
Sivilceleri yok ediyor!
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Kokusuyla da afrodizyak etkisi olan safran, cinsel hayatı renklendiriyor. Cinsel soğukluğu gideriyor, erkeklerde sperm kalitesini arttırıyor.

Mor renkte, güzel kokulu çiçekler açan safranın faydaları saymakla bitmiyor. Şifayı doğada arayanların derdine derman olan safran, uyarıcı etkisiyle cinsel isteği arttırıyor.

Kokusu ile de afrodizyak etki yaratıyor. Erkeklerde sperm kalitesini arttırıyor, kadınlarda ise cinsel soğukluğu gideriyor. Şifa deposu safran ayrıca uyarıcı etkisiyle vücuda dinçlik ve kuvvet veriyor. Sinir zayıflığını gideriyor.

Kokusu afrodizyak etkisinin yanı sıra yatıştırıcı ve rahatlatıcı özellik taşıyor. Ateşi düşürüyor, öksürüğü kesiyor. Bu yönüyle astım ve bronşite de fayda sağlıyor. Aynı zamanda cildimize de yararları saymakla bitmiyor.

Safran, ciltteki kaşıntıları ve sivilceleri gideriyor. Adet sancılarını azaltıyor. Diş etleri kuvvetlendirip diş ağrılarını dindiriyor.

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