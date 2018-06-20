Sivrisinek ısırığına ne iyi gelir?

Sivrisinek ısırığının acısını ve kaşıntısını evde kolaylıkla yok edebilirsiniz… İşte sivrisinek ısırığını geçiren doğal tedavi yöntemleri…

Buz

Kaşıntı ve kızarıklığı hafifletmenin en etkili yollarından biri bölgeye 10 dakikalık soğuk kompres uygulamaktır.

Elma sirkesi

Sirke doğal bir antiseptik ve antifungaldır. Özellikle elma sirkesi, diğer sirke türlerine göre daha fazla enzim içerir, bu da cildin iyileşmesine yardımcı olur. Pamuğa damlatarak elma sirkesini ısırıklara uygulayabilirsiniz. Su ile karbonat da benzer bir çözüm olabilir. Limon suyunu da kaşıntılı bölgeye sürerek rahatlama sağlayabilirsiniz. Ancak bu yöntemler böcek ısırığında ciltte açık yara oluşmadığı hallerde kullanılabilir.

Diş macunu

Sivrisinek ısırığına bir parça diş macunu sürerseniz kaşıntısı geçer ve şişkinliğini alır.

Fesleğen, tuz ve soğan gibi baharatlar iltihaplı cildinizi sakinleştirebilir. Tuz nemi çeker ve şişmeyi azaltmaya yardımcı olur. Birkaç fesleğen yaprağı havanda ezin, ezilmiş yaprakları ısırıkların üzerine sürün ve sonucunu görün. Son olarak, biraz şişlik ve ısırıklardan kurtulmak için yemek pişirmek üzere doğranan soğanlardan bazılarını kullanabilirsiniz. Soğanların anti-inflamatuar gücü biliniyor. Soğanlar, histaminler dahil çeşitli enflamatuar ajanlarla savaşan flavonoid içerir.

Bal

Bal antibakteriyel etkiye sahiptir. Isırığın üzerine bir miktar sürdüğünüzde kaşıntının geçmesi uzun sürmeyecektir.

Çay torbaları

Soğutulmuş poşet çay torbaları şişkinliği alır ve ısırığın olduğu bölgenin nemlenmesini ve kaşıntının geçmesini sağlar.

ALERJİ TEDAVİ EDİLİR Mİ?

Alerji, vücudun kendi immun sisteminin aşırı çalışması ile oluşan bir hastalıktır. Neye bağlı olduğu tespit edilebilen alerji için, en temel tedavi yöntemi etkenden uzak durmaktır. Hastaların alerji tipi deri prick testi denilen alerji testleri ile tespit edilip, kan tahlilleri ile düzeyleri belirlenir. Alerji ömür boyu uykuda tutulabilir. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Tuğçe Kasapoğlu Hürkal cevapladı.