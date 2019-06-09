Sivrisineklerden korunmanın püf noktaları…

Yaz boyu sivrisineklerle birlikte olacak insanlar sivrisineklerden doğal yollarla nasıl korunacağını merak ediyor. Korunamayıp sivrisinek tarafından ısırılsanız bile ısırığınızı iyileştirecek doğal yollar mevcut. İlk olarak sivrisineklerden nasıl korunacağımızı öğrenelim.

Sivrisineklerden Nasıl Korunabilirim? Doğal Yöntemlerle Korunmak Mümkün Mü?

Sivrisineklerden doğal yöntemlerle korunabilirsiniz. Sivrisineklerden Korunma Yolları Şunlardır:

1.Koyu renk giysi giyinmeyin. Sivrisinekler sizi tercih etmesin istiyorsanız açık renk kıyafetler giymelisiniz.

2.Bol bol duş alın. Sivrisinekler terden hoşlanır. Yazın çok fazla terlediğiniz zaman size doğru gelmeye başlarlar. Bu yüzden sık sık duş almanız gerekmektedir.

3.Odanızda veya evin herhangi bir yerinde fesleğen ve reyhan bitkilerini koymak. Sivrisinekler bu bitkilerden nefret eder. Evinize girmesini istemiyorsanız her odaya bu bitkileri koymalısınız.

4.Soğan ve sarımsaktan hoşlanmazlar. Sivrisinekleri kovmada büyük oranda etkili olan soğan ve sarımsağı evinizin belirli yerlerine koymanız sivrisinekleri kovmanız için yeterli olacaktır.

5.Sivrisineklerin hoşlanmadığı bir bitki de Ada çayı. Ayrıca ada çayı soğan ve sarımsak kadar rahatsız

edici bir koku yaymıyor.

6.Karanfil ve limon ikilisi. Pencere kenarlarınıza ikiye ayrılmış limonun üstüne karanfilleri koymanız sivrisineklerin evinize girmesini önleyecektir.

Lambanın üstüne poşetle su asmak. İlginç yöntemlerden biri de bu. Lambanın üstüne içinde su bulunan poşet asmanız sineklerden korunmanızı sağlıyor.

8.Kimyasal yöntemlerde mevcut. Bazı yerlerde karşınıza sivrisinek ilacı sıkan araçlar çıkabilir. Bu ve diğer kimyasal spreyler önerilen korunma yöntemleri arasında değildir.

9. Sinek kovucu yazılımlar. Sivrisinekleri kovmak için teknolojiyi kullanmak mümkün. Duyuları çok gelişmiş olduğu için onları etkileyecek frekansları ayarlayabilir ve yazılım sayesinde sinekleri kovabilirsiniz.

Sivrisinek ısırığına neler iyi gelir?

Sivrisinek ısırığına iyi gelecek doğal yollar şunlardır:

1.Kabartma tozu, aloe vera ve su ile yaptığınız macun ısırığa çok iyi gelecektir. Hatta kaşıntısı bile anında geçecektir.

2. Bazı doğal yağlar da ısırığa çok iyi geliyor. Bunlar : defne, limon, okaliptüs, çay ağacı, portakal kabuğu ve vanilya. Isırılan bölgeye sürmeniz yeterli

3. Muz Kabuğunun iç kısmı ısırılan bölgeye sürüldüğünde kaşıntınız geçiyor. Aynı zamanda iyileştiren muz kabuklarını dolapta saklayıp tekrar tekrar kullanabilirsiniz.

4. Kalıp doğal sabunlar da ısırığın kaşınmasını anında kesiyor ve iyileşme süresini hızlandırıyor.

5. Kaşıntı artık canınızı acıtıyorsa ısırığın olduğu yere buz tutun. Bu acınızı dindirecek ve hemen iyileştirecektir.

6. Kolonyaların da ısırığa iyi geldiği bilinmektedir. Özellikle limon kolonyası bu konuda bir numaralı iyileştirici diyebiliriz. Isırılan yere kolonya dökmeniz biraz canınızı yakabilir ama kesinlikle anında etki gösterecek ve iyileştirecektir.

En çok bilinen doğal korunma ve iyileşme yöntemleri bunlardır. Kimyasal yöntemler ve ısırığa iyi gelen kremler mevcuttur. Fakat doğal yöntemler her zaman daha iyi olmuştur.