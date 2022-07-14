Siyah noktalar için cilt bakımı

Gözeneklerin tıkanması sonucu oluşan siyah noktalar cildin kusursuz görünümünü bozuyor. Siyah noktalarla baş edebilmek için birçok profesyonel ürüne tonlarca para döküyor olabilirsiniz. Ancak istediğiniz sonucu hale alamadıysanız endişelenmenize gerek yok. Çünkü siyah noktalarla evde doğal yollarla savaşabilmeniz mümkün. Evde siyah noktalar nasıl geçer? diye merak ediyorsanız bu yazımıza mutlaka göz atın. İşte siyah noktalara özel doğal bakım yöntemleri...

Siyah noktalar gözeneklerin tıkanması sonucu ciltte kendisini gösterir. Cildin pürüzsüz yapısını bozan siyah noktaların oluşumunu engellemek için cilt bakımı yapmanız gerekir. Evde uygulayabileceğiniz doğal yöntemler sayesinde siyah nokta sorununuzu çözebilirsiniz.

SİYAH NOKTALAR NEDEN OLUŞUR?

-Cildi yeterli miktarda temizlememek.

-Cildin aşırı yağ üretmesi ve gözeneklerin tıkanması

-Genetik anlamda yağlı bir cildi olanlar.

-Cildin ihtiyaç duyduğu bakım rutinini uygulamamak.

-Cildi nemlendirmemek.

-Cildi derinlemesine arındırmamak.

1-BUHAR BANYOSU

Siyah noktalardan kurtulmak istiyorsanız evde cildinize buhar banyosu yapabilirsiniz. Buhar banyosu sayesinde gözenekleriniz açılır ve temizlenir. Böylece siyah nokta oluşumunun önüne geçmiş olursunuz.

1 litre kaynamış suya lavanta, adaçayı ya da yeşil çay ekleyerek 5 dakika dinlendirin. Daha sonra başınıza bir havlu sarın, yüzünüzü ise, kabın üzerine eğin ve gözlerinizi kapatın. Bu şekilde 10 dakika bekledikten sonra yüzünüzdeki nemi havlu yardımıyla alın.

2-CİLDİNİZİ TEMİZLEYİN

Cilt temizliği, aslında pek çok cilt probleminin önüne geçen en büyük adımlardan biridir. Bu sebeple cildinizi sürekli yağ ve kirden arındırmanız gerekir.

Cildinizin pürüzsüz, sağlıklı ve ışıl ışıl görünmesini istiyorsanız cildinizi temizlemesiniz. Cilt tipinize uygun bir jel ya da köpük yardımıyla her gün cildinizi kirlerden arındırın. Temizleme işlemini sabah ve akşam olmak üzere günde 2 defa yapabilirsiniz.

3-PEELİNG YAPIN

Siyah noktalardan kurtulmanın en etkili yöntemlerinden biri de düzenli olarak peeling yapmak. Peeling yaparak cildinizdeki ölü hücreleri temizleyebilirsiniz. Böylece daha canlı ve taze bir cildiniz olabilir. Ayrıca siyah noktaların tekrar oluşumunu engelleyebilirsiniz.

Siyah noktalar için doğal peeling;

1 yemek kaşığı karbonatı az miktarda su ile karıştırın ve macun kıvamına getirin. Cildinizde siyah noktaların olduğu bölgelere uygulayın ve 10 dakika bekleyin. Ardından yüzünüzü ılık su ile durulayın. Düzenli olarak haftada 1 ya da 2 kez karbonat peelingini siyah noktalar için uygulayabilirsiniz.

4-SİYAH NOKTALAR İÇİN YOĞURT VE YULAF MASKESİ

Siyah noktalar için doğal bir yöntem arıyorsanız yoğurt ve yulaf maskesini deneyebilirsiniz. Yoğurt cildi arındırarak tüm gözenekleri temizler ve siyah nokta oluşumunu engeller. Ayrıca cilde tazelik ve aydınlık bir görünüm katar.

1 yemek kaşığı yulaf ezmesi, 1 yemek kaşığı limon suyu ve 1 tatlı kaşığı zeytinyağını karıştırın. Uygulayacağınız bölgenin genişliğine göre yarım ya da 1 yemek kaşığı süzme yoğurt ekleyin ve temiz cildinize uygulayın. Bu karışımı cildinizde yaklaşık 20-25 dakika bekletin. Ardından cildinizi ılık su ile maskeden arındırın. Düzenli olarak bu maskeyi haftada 1-2 kez yapabilirsiniz.