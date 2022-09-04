Künye
Kıbrıs 27
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Adadan çıkış yapmak için sahte evrak düzenledi
Adadan çıkış yapmak için sahte...
Satışa hazır uyuşturucu ile yakalandı
Satışa hazır uyuşturucu ile yakalandı
Şiltenin altından silah çıktı!
Şiltenin altından silah çıktı!
Polisleri yaralayan Mehmet Mavideniz cezaevine gönderildi
Mehmet Mavideniz cezaevine gönderildi
Adam kaçırıp tehdit ettiler
Adam kaçırıp tehdit ettiler

Siyah noktaları ortadan kaldıran inanılmaz karışımlar

Siyah noktalar birçoğumuzun en büyük sorunları arasında yer alıyor.Peki bu siyah noktalardan nasıl kurtulabiliriz.İşte cevabı..

04 Eylül 2022 Pazar 18:44
147 Okunma
Siyah noktaları ortadan kaldıran inanılmaz karışımlar


Ciltte meydana gelen siyah noktalardan kurtulmak için bazı karışımlar bulunuyor.Bazen pahalı kremler alsak dahi siyah noktalardan kurtulamayız.

Fakat evde kolaylıkla bulabileceğiniz ürünler ile siyah noktalardan kurtulabilirsiniz.

Siyah nokta neden meydana gelir

- Yaş ve cinsiyet

- Genetik siyah nokta yatkınlığı

- İyi temizlenmeyen makyajın ardından ciltte oluşan bakteriler

- Hava kirliliği

- Terleme

- Yağlı cilt tipi

İşte siyah noktalardan kurtulmanızı sağlayacak bazı karışımlar;

Kabartma tozu ve su karışımı

Kabartma tozu cildi temizleme özelliğine sahiptir.Kabartma tozu ciltte bulunan kirleri, yağı ve ölü deriyi ciltten arındırmaktadır.. İki yemek kaşığı karbonatı iki yemek kaşığı su ile karıştırıp siyah nokta olan noktalara uygulayın. Daha sonra cildinizi ılık su ile durulayın ve yüzünüzü nemlendirici bir krem sürün. Bu işlemi haftada iki yada üç kez yaparak sonuç elde edebilirsiniz.

Yeşil çay

Antioksidan açısından oldukça zengin olan yeşil çay cilt için son derece faydalı bir içecektir.Yeşil çay paketini keserek açın ve bir çay kaşığı su ile karıştırın.Bu karışımı cildinize 2-3  dakika masaj yaparak uygulayın.Daha sonra yüzünüzü ılık su ile durulayın.

Limon,bal ve esmer şeker karışımı

Esmer şekeri bal ve limon ile karıştırarak harika bir peeling oluşturabilirsiniz.Bu üçü bir araya geldiğinde etkili bir yüz peelingi yapabilirsiniz.Bu karışım için bir yemek kaşığı esmer şeker, iki yemek kaşığı limon suyu ve bir yemek kaşığı balı harmanlamanız yeterlidir. Oluşan karışımı dairesel hareketlerle yüzünüze uygulayın.Daha sonra durulayarak bekleyin..

Son Güncelleme: 04.09.2022 18:51
Anahtar Kelimeler:
KarışımSiyah NoktaSağlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pankreas kanserinin belirtileri
Pankreas kanserinin belirtileri
Egzamanın kökünü kurutur, iltihabın ve kanserin düşmanı, antioksidan kaynağı
Egzamanın kökünü kurutur, iltihabın ve kanserin düşmanı, antioksidan kaynağı
Yatakta nasıl olduğunu bu alışkanlıklara bakarak öğrenebilirsiniz
Yatakta nasıl olduğunu bu alışkanlıklara bakarak öğrenebilirsiniz










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim