Soğuk Havalarda Bulaşıcı Hastalıklara Dikkat!

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanı Doç. Dr. Ceyhun Dalkan, Soğuk Havaların Etkisini Gösterdiği şu Günlerde Nezle, Gribal Enfeksiyonlar, Sinüzit, Bademcik İltihabı, Orta Kulak İltihabı, Zatürre ve Bronşit gibi Hastalıkların Sık Görülebileceğini İfade Ederek, Bu Tür Hastalıklardan Korunmak için Alınabilecek Önlemlerden Bahsetti.

Doç. Dr. Ceyhun Dalkan: “Doktor Önerisi Olmadan, Antibiyotik Kullanılmamalı.”

Kış aylarının gelmesiyle birlikte özellikle ev, okul ortamı gibi kapalı alanlarda, çocukların ve ebeveynlerin solunum yolu ile bulaşan gripal hastalıklara yakalanabileceğini söyleyen Doç. Dr. Ceyhun Dalkan, nezle, gribal enfeksiyonlar, sinüzit, bademcik iltihapları, orta kulak iltihapları, zatürre ve bronşit gibi hastalıkların sıklığının bu mevsimde arttığını kaydetti. Enfeksiyonların büyük çoğunluğunun virüs kaynaklı olduğunu, antibiyotik kullanımının ise gerekli olmadığını belirten Doç. Dr. Ceyhun Dalkan şöyle devam etti: “Ciddi üst solunum yolu enfeksiyonları, dirençli ateş ve alt solunum yolu enfeksiyonları gibi şikayetlerde antibiyotik başlanabilir. Doktor önerisi olmadan, antibiyotik aileler tarafından başlanmamalıdır. Ayrıca okul gibi toplu yaşam alanlarında, kusma, ishal ve hepatit A gibi hastalıklar bulaşabilir. Bu nedenle çocuklar kış sezonunda ortalama 6-8 kere çocuk doktoruna muayene olmalı, küçük büyük herkes için eller sabunlu suyla sık sık yıkanmalıdır.”

Doç. Dr. Ceyhun Dalkan: “Aşılar, Sağlıklı Beslenme ve Güneş, Hastalıklara Karşı Koruyucu Rol Üstleniyor.”

Hastalığa sebep olan virüsler ve bakterilerden uzak durmanın çok önemli olduğunu söyleyen Doç. Dr. Ceyhun Dalkan, çocukları bulaşıcı hastalıklardan korumak için öncelikle okullar açılmadan önce aşılarının yaşlarına uygun olarak tamamlanması gerektiğini söyledi. Çocukları enfeksiyonlardan korumanın bir diğer yolunun ise sağlıklı beslenme, yeterli vitamin ve mineral alımı olduğunu ifade eden Doç. Dr. Ceyhun Dalkan, ayrıca çocukların güneşten yeterince faydalanıp D vitamini düzeylerinin de yüksek tutulması gerektiğini hatırlattı. Doç. Dr. Ceyhun Dalkan konuşmasına şöyle devam etti: “Özellikle el yıkama ve hijyen konularına dikkat edilirse enfeksiyonlar önemli oranda azalır. Toplu yaşanan okul, ev gibi yerlerin iyi havalandırılması enfeksiyonların bulaşıcılığının azaltılmasında önemli rol oynar. Hasta kişilerle temastan ve ortak eşya kullanımından kaçınmak da oldukça koruyucudur. Hasta olduğu bilinen öğrencilerin okula kabulü konusunda okul idareleri dikkatli olmalıdır. Hasta çocuklara hapşururken veya öksürürken ağızlarını kapatmaları gerektiğinin öğretilmesi gerekir. Çocuklar mevsimine uygun olarak ne fazla ne de az giyidirilmelidir.”