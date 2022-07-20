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Soğuk suyun tahmin bile edilemeyen zararları

Sıcak yaz günlerinde lıkır lıkır soğuk su içmek kimi ferahlatmaz ki... Ancak soğuk suyun da zararları olabileceğini hiç düşündünüz mü? İşte tahmin edilmeyen etkileri...

20 Temmuz 2022 Çarşamba 23:47
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Soğuk suyun tahmin bile edilemeyen zararları
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az aylarında soğuk susuz bir gün geçirmek neredeyse imkansız...

Çoğu insan soğuk hatta buzlu suyla içini ferahlatıyor. Hatta bu kış günlerinde bile vazgeçilemeyen bir alışkanlığa dönüşüyor.

Öte yandan özellikle annelerimiz "terli terli soğuk su içme" diye her daim nasihat eder.

Peki soğuk su gerçekten zararlı mıdır? Buz gibi soğuk suyun vücuda etkileri nelerdir? İşte hiç beklenmeyen sonuçları...

Zararları şaşırttı

Soğuk su içmenin zararlarına dair yapılan en net araştırmalarından biri ve bu araştırmaların ilki 1978 yılında yapılmıştır. Bu çalışmaya göre soğuk suyun geniz mukozasını kalınlaştırdığı görülmüştür.

2001 yılında migren hastalarıyla yapılan bilimsel bir çalışmaya göre soğuk su içmek migren ataklarını şiddetlendirmektedir.

Sindirim sisteminizin üzerine bir kova soğuk su dökmek sağlıklı değildir. Soğuk su içerseniz vücut ısısı ile içtiğiniz suyun ısısındaki aşırı fark nedeniyle mideniz kasılır.

Soğuk su tüketimi kalp atış hızını düşürür. Bu durum da ciddi sağlık sorunlarına sebep olabilir.

Aşırı miktarda soğuk su tüketmek karın ağrısı, mide ağrısı ve kabızlığa neden olabilir.

Anahtar Kelimeler:
Soğuk SuSağlık
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