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Sol elini kullanan çocuklar için önemli uyarı

Uzmanlar sol elini kullanan çocuklar hakkında uyardı ve ekledi; çocuğunuz eğer sol elini kullanıyorsa sağ elini kullanmaları için baskı yapmayın

18 Eylül 2017 Pazartesi 17:13
Sol elini kullanan çocuklar için önemli uyarı

Çocuğun hangi elini baskın olarak tercih edeceği, solak olup olmayacağı ve el tercihi konusunda ebeveynlerin nasıl bir tutum sergilemeleri gerektiği çocuğun akademik başarısı için oldukça önemlidir.
Bebeklik döneminde uzatılan bir nesneye karşılık bebek, nesneyi sol eliyle alıyorsa ilerde solak olacak diye bir kaide yoktur.

Yapılan çalışmalara göre çocuklar, 3-4 yaşlarına gelene kadar hangi elini kullanacağı konusunda netleşemez

İlerleyen dönemlerde ebeveynlerin en sık yaptığı yanlışlardan birisi de çocuğunun solak olduğunu öğrendiklerinde onu sağ elini kullanmaya zorlamasıdır.

Burada dikkat edilmesi gereken en önemli kriter ise çocuğun kendisini rahat hissettiği elini kullanmasına izin verilmesi gerektiğidir.

Aksi takdirde çocukta alt ıslatma, tırnak yeme, altına yapma, kekeleme ve tik alışkanlıkları gibi birtakım problemlere neden olunabilir.

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Son Güncelleme: 18.09.2017 17:16
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