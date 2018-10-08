Sonbahar yorgunluğu 5 adımda nasıl atlatılır?

LR Health & Beauty, sonbahar yorgunluğu atlamak için verdiği ipuçları ile bu süreci kolaylaştırarak her mevsimde zinde kalmanın formülünü açıklıyor.

Sonbaharın gelmesi ve hava değişimi ile vücudumuzda kırgınlık, eklem ağrıları, sürekli yorgunluk hali ve enerji düşüklüğü gibi belirtiler baş göstermeye başlıyor.

Yataktan çıkmaz istemediğimiz bu aylarda LR Health & Beauty, sonbahar yorgunluğunu atlatmanın 5 adımını sizler için paylaşıyor.

1- Uzun yürüyüşler ve egzersizler yapın.

Düzenli olarak yapacağınız yürüyüş ve egzersizler metabolizmanızı hızlandırırken daha fazla enerjiye sahip olmanızı sağlar. Böylece yorgunluk ve halsizlik hissi kaybolur.

2- Bu dönemde beslenmeyi iyi düzenlemek gerekir.

Özellikle soğuk algınlığı gibi olası enfeksiyonlarla da baş etmek ve sonbahar yorgunluğunuzu üzerinizden atmak için vücut direncinizi artırmanız ve bağışıklık sisteminizi güçlendirmeniz önemlidir. Bunu da bol su tüketip, mevsiminde sebze ve meyveyi yiyerek sağlayabilirsiniz.

3- Uyku düzeninize dikkat edin.

İyi bir uyku uyumak ve uykuyu almak önünüzdeki tüm günü etkiler. Uyku sürenizin 6-8 saat arasında olmasına dikkat edin.

4- Kahvaltı ve ara öğünler çok önemli!

Günün en önemli öğünü olan ve size gün içerisinde gerekli enerjiyi sağlayan kahvaltıyı ihmal etmemeye özen gösterin. Ayrıca ara öğünlerde kendinizi iyi hissetmenize ve enerji depolamanıza yardımcı olacak fındık ve ceviz gibi kuru yemişler tüketin.

5- Sonbahar yorgunluğu için stres ve düşük enerjiyle başa çıkmanıza yardımcı olan takviye ürünler kullanın.