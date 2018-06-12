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Spor yaparken kalp krizi riskine dikkat!

Dr. Ali Eminlatif, "Fazla kilolardan kurtulmak isteyenler, ağır sporlar yapmak yerine; yürüyüş, yüzme ve koşma gibi hafif sporlar tercih etmeliler.

12 Haziran 2018 Salı 13:16
Spor yaparken kalp krizi riskine dikkat!

Dr. Ali Eminlatif, "Fazla kilolardan kurtulmak isteyenler, ağır sporlar yapmak yerine; yürüyüş, yüzme ve koşma gibi hafif sporlar tercih etmeliler. Yemek yedikten hemen sonra yapılan spor da kalp açısından ciddi risk oluşturuyor" dedi.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ali Eminlatif, "Fazla kilolardan kurtulmak isteyenler, ağır sporlar yapmak yerine; yürüyüş, yüzme ve koşma gibi hafif sporlar tercih etmeliler. Yemek yedikten hemen sonra yapılan spor da kalp açısından ciddi risk oluşturuyor" dedi.

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HERKESİN BAŞINA GELEBİLİR

Dr. Ali Eminlatif, insan sağlığını tehdit edici en büyük risk unsurlarından biri olan ve hem ülkemizde, hem de dünya genelinde en büyük ölüm nedeni olarak gösterilen kalp krizinden korunma yöntemlerine dair önemli bilgiler paylaştı.

Özellikle son yıllarda sporcular üzerinde artış gösteren ölümlü kalp krizi vakaları, spor ve kalp krizi arasındaki ilişkiyi tartışma unsuru haline getirirken, Dr. Ali Eminlatif, kalp krizi riskinin her an 'geliyorum' dediğine dikkat çekerek, genç yaşlı demeden, herkesin başına gelebilen bu tehdit ile ilgili dikkat çekici paylaşımlarda bulundu.

Kalp krizinin aniden ortaya çıktığını ancak bu ihtimalin, uzun yılların etkisiyle gerçekleşen çok ciddi bir sağlık sorunu olduğunu anımsatan Uzm. Dr. Ali Eminlatif, kalp hastalıklarının önlenebilir hastalıklar grubunda bulunduğunu belirterek, hekim kontrolünde gerçekleştirilen tedavilerin başarılı sonuçlar ortaya çıkardığını söyledi.

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