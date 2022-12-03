Strep A alarmı...

Birleşik Krallık Sağlık Güvenlik Ajansı (UKHSA), son bir hafta içinde İngiltere'de ve Galler’de, Strep A teşhisi konulduktan sonra bakterinin neden olduğu invasif GAS hastalığı nedeniyle 10 yaşın altındaki 6 çocuğun öldüğünü duyurdu. Henüz Türkiye'de rastlanılmayan hastalık, küresel çapta tedirginliğe neden oldu.

A Grubu strep bakterileri, ufak hastalıklardan ölümcül hastalıklara kadar pek çok enfeksiyona neden olabiliyor. Ancak, bakteri nedeniyle şimdiye kadar ölümcül hastalıklar nadir görülmüştü.

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UKHSA verilerine göre, bu yıl İngiltere'de 1-4 yaş arası 100 bin çocuk başına 2,3 Strep A vakası yaşandı. Bu oran pandemi öncesi dönemde (2017-2019) ortalama 0,5 olarak kayıtlara geçti. Bununla birlikte kuruluş, son birkaç hafta içinde çocuklarda alt solunum yolu Strep A enfeksiyonlarında ciddi hastalığa neden olan artışa ilişkin raporların ardından soruşturmaların sürdüğünü bildirdi.

UKHSA, yeni bir Strep A varyantının dolaşımda olduğuna dair bir kanıt bulunmadığını ve artışın büyük olasılıkla dolaşımdaki yüksek miktarda bakteri ve sosyalleşme ile ilişkili olduğunu belirledi.

STREP A NEDİR?

Strep A veya Grup A streptokok (GAS) boğazda ve ciltte bulunan bir bakteri türüdür ve çoğu insanda herhangi bir belirtiye neden olmaz. Bununla birlikte, burun, boğaz ve akciğerlerde farklı hastalıklara neden olabilir.

Strep A semptomları arasında yutkunma sırasında ağrı, ateş, beyaz benekli şişmiş bademcikler, şişmiş boyun bezleri, yüksek ateş veya deri döküntüsü yer alıyor.

Strep A ayrıca aşağıdakilerden herhangi birine neden olabilir:

-Bademcik iltihabı

-Farenjit

-Kızıl

-İmpetigo veya erizipel gibi cilt enfeksiyonları

-Selülit

-Zatürre

Çoğu boğaz enfeksiyonu vakası tedavi olmaksızın kendi kendine iyileşir. Cilt enfeksiyonları antibiyotik gerektirebilir.Bununla birlikte Strep A,, zaman zaman invazif GAS (iGAS) olarak bilinen çok ciddi enfeksiyonlara da neden olabilir.

İNVASİF GAS (iGAS) HASTALIĞI NEDİR?

İnvaziv GAS hastalığı, bakteri vücudun doğal savunmasını aşıp kan, derin kas veya akciğerler gibi vücudun normalde bulunmadığı bölgelerine girdiğinde ortaya çıkıyor.

İnvaziv GAS hastalığının en şiddetli biçimleri Streptokokal Toksik Şok Sendromu ( belirtileri arasında yüksek ateş, düşük tansiyon, kızıl, böbrek veya karaciğer hasarı ve kusma ve ishal bulunur) ve Nekrotizan Fasiit veya "et yiyen hastalık" tır. Nekrotizan Fasiit hastalığı dokuların tahrip olmasına neden olan ve ameliyat gerektiren bir enfeksiyondur. Bu hastalıkların her ikisi de nadir olarak ortaya çıkar, ancak Toksik Şok Sendromu yüksek ölüm oranına sahiptir. Tedaviler farklı antibiyotik türlerini içerir ve semptomların ne kadar şiddetli olduğuna bağlı olarak kan nakli yapılabilir.

iGAS’IN BELİRTİLERİ NELERDİR?

İnvaziv GAS'ın erken belirtileri ve semptomları şunlardır:

-Yüksek ateş

-Şiddetli kas ağrıları

-Vücudun bir bölgesinde ağrı

-Yara yerinde kızarıklık

-kusma veya ishal

STREP A NASIL YAYILIR?

UKHSA’da sağlık danışmanı olan Dr. Yimmy Chow, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "A Grubu streptokok enfeksiyonları genellikle hafif hastalıkla sonuçlanır. Bunlar boğaz ağrısı, ateş ve küçük cilt enfeksiyonlarını içerir ve tam bir antibiyotik kürü ile tedavi edilebilir. Nadir vakalarda ciddi bir hastalık yaşanabilir. Yüksek ateşi, şiddetli kas ağrıları, açıklanamayan kusma veya ishal görüldüğünde hemen tıbbi yardım alınmalıdır" ifadelerini kullandı.

Dr. Chow, ayrıca Strep A’nın öksürme, hapşırma ve ciltten cilde temas yoluyla yayılabileceğini belirterek, “65 yaşın üzerindeki kişiler, HIV'li olanlar, steroid ilaçları kullananlar veya diyabet, kalp hastalığı veya kanserden muzdarip olanların, Strep A’ya yakalanma riski en yüksektir” diyerek en yoğun risk altındaki grubu açıkladı.

“HIZLI HAREKET ETMEMİZ GEREKİYOR”

London College Üniversitesi Bulaşıcı Hastalıklar Salgını Eğitim Programı’ndan Oksana Pysik ise Strep A'nın genellikle gribe benzer şekilde ortaya çıkabileceğini açıkladı.

Pysik, grip ile Strep A’yı ayırt etmenin önemli yollarından birinin “çilek dil” adı verilen ve dil üzerinde çıkan beyaz benekler olduğunu söyledi. Pysik, Strep’nın yayılma şekli nedeniyle, genellikle okul ortamlarında ve bakım evlerinde daha yaygın olduğunu ve semptomların ortaya çıkmasını önlemek için "mümkün olduğunca çabuk" antibiyotik almanın önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Pysik, “Ebeveynler aşırı endişelenmemeli… Sadece hızlı hareket etmemiz gerekiyor" dedi.