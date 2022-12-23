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Strep A kızıl hastalığına yakalananların sayısını da arttırdı!

Strep A bakterisi kaynaklı enfeksiyonlarda son dönemde ciddi artış yaşanıyor. Dünya çapında tedirginliğe neden olan bakteri, başka daha ciddi olabilecek bazı hastalıklarla da neden olabilir. Bunlardan biri de çoğunlukla çocukları etkileyen kızıl hastalığı (scarlet). Uzmanlar, Strep A vakalarıyla birlikte kızıl hastalığına yakalananların sayının da artabileceğine dikkat çekiyor. Peki, kızıl hastalığı nedir, belirtileri neler?

23 Aralık 2022 Cuma 15:28
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Strep A kızıl hastalığına yakalananların sayısını da arttırdı!



İngiltere'de 2017-18 yıllarında Strep A enfeksiyonları nedeniyle 10 yaşın altında dört çocuk hayatını kaybetmişti. 2022 eylül ayında yeni vakalar ortaya çıkmaya başladı. Tipik belirtisi boğaz enfeksiyonu olan bakteri, başka pek çok klinik tabloya da neden olabiliyor. İnvaziv streptokok enfeksiyonları ya da nekrotizan fasiit gibi hastalıklara yol açabilen Strep A, Türkçeye kızıl olarak geçen ya da İngizcede “scarlet fever” diye bilinen hastalığın da etkeni.

KIZIL HASTALIĞI NEDİR?

Kızıl özellikle 3-7 yaş aralığındaki çocuklarda görülen bakteriyel bir enfeksiyon hastalığıdır. Adını genelde hastanın vücudunda, özellikle dil, yüz, koltuk altları ve kasık bölgesinde kırmızı lekeler oluşturmasından alır. Ancak bu lekelerin hiç oluşmadığı enfeksiyonlar da görülür. Yetişkin yaşlarda da hastalığa yakalanmak mümkündür.

KIZIL HASTALIĞININ NEDENİ

Etkeni A grubu streptokoklardır (Streptococcus pyogenes). Toksin oluşturacak bakteriyofaja sahip olmaları halinde hastalık ortaya çıkar. Bunların farklı serotipleri olması nedeniyle insanlar birden fazla kere bu bulaşıcı hastalığa yakalanabilirler.

Kızıl, damlacık enfeksiyonu ile ya da has­talıklı kişinin salgılarıyla doğrudan temas yoluyla bulaşır. Soyulan deri, hastanın vücut salgılarını taşımadığı sürece, zararsızdır.

KIZIL HASTALIĞI BELİRTİLERİ

Ateş (38 °C ila 40 °C)
Halsizlik
Boğazda ağrı
Yutkunmada zorluk
Kızarıklıklar, normalden kırmızı yüz
Karın ağrısı
Bulantı ve kusma
Dilin çilek gibi kızarması ve dilin üstünde beyazlık olusması
Boyun tutulması

Anahtar Kelimeler:
Strep AKızıl Hastalığı
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