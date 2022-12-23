Strep A kızıl hastalığına yakalananların sayısını da arttırdı!

İngiltere'de 2017-18 yıllarında Strep A enfeksiyonları nedeniyle 10 yaşın altında dört çocuk hayatını kaybetmişti. 2022 eylül ayında yeni vakalar ortaya çıkmaya başladı. Tipik belirtisi boğaz enfeksiyonu olan bakteri, başka pek çok klinik tabloya da neden olabiliyor. İnvaziv streptokok enfeksiyonları ya da nekrotizan fasiit gibi hastalıklara yol açabilen Strep A, Türkçeye kızıl olarak geçen ya da İngizcede “scarlet fever” diye bilinen hastalığın da etkeni.

KIZIL HASTALIĞI NEDİR?

Kızıl özellikle 3-7 yaş aralığındaki çocuklarda görülen bakteriyel bir enfeksiyon hastalığıdır. Adını genelde hastanın vücudunda, özellikle dil, yüz, koltuk altları ve kasık bölgesinde kırmızı lekeler oluşturmasından alır. Ancak bu lekelerin hiç oluşmadığı enfeksiyonlar da görülür. Yetişkin yaşlarda da hastalığa yakalanmak mümkündür.

KIZIL HASTALIĞININ NEDENİ

Etkeni A grubu streptokoklardır (Streptococcus pyogenes). Toksin oluşturacak bakteriyofaja sahip olmaları halinde hastalık ortaya çıkar. Bunların farklı serotipleri olması nedeniyle insanlar birden fazla kere bu bulaşıcı hastalığa yakalanabilirler.

Kızıl, damlacık enfeksiyonu ile ya da has­talıklı kişinin salgılarıyla doğrudan temas yoluyla bulaşır. Soyulan deri, hastanın vücut salgılarını taşımadığı sürece, zararsızdır.

KIZIL HASTALIĞI BELİRTİLERİ

Ateş (38 °C ila 40 °C)

Halsizlik

Boğazda ağrı

Yutkunmada zorluk

Kızarıklıklar, normalden kırmızı yüz

Karın ağrısı

Bulantı ve kusma

Dilin çilek gibi kızarması ve dilin üstünde beyazlık olusması

Boyun tutulması