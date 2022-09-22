Stresle başa çıkmaya yardımcı olan bitki çayları

Stres önleyici bitki çayı hazırlamak için ilk adım birbiriyle birleştirecek doğru bitkileri seçmektir. Stres önleyici bir bitki çayı sizi rahatlatabilir, ruh halinizi iyileştirebilir ve birkaç dakikalığına günlük yaşamdan kopmamıza yardımcı olabilir. Bitkilerin doğru karışımı ve ruh halini iyileştirerek stresi alır.

İşte stresi azaltmaya ya da sadece bir an için rahatlamaya ihtiyaç duyduğunuz anlarda kolayca hazırlayabileceğiniz 5 bitki çayı tarifi. Tariflerin tümü, rahatlatıcı ve yatıştırıcı özelliklere sahip bitkilerden oluşmaktadır.

Rezene ve papatya ile bitki çayı

Papatya, özellikle akşamları fiziksel ve zihinsel olarak rahatlamak için çok etkilidir ve güçlü sakinleştirici özelliklere sahip bir bitkidir. Bu bitki çayının etkinliği, papatya çiçeği sindirimi iyileştiren, antioksidan ve rahatlatıcı etki gösteren rezene tohumlarıyla birleştirerek artar.

2 çay kaşığı papatya çiçeği ve 1 çay kaşığı rezene tohumunu alın ve iyi bir karışım elde edene kadar karıştırın. Yaklaşık 250 ml suyu kaynatın ve rezene tohumu ve papatya karışımını dökün. En az 10 dakika demlenmeye bırakın, süzün ve akşam yemeğinden sonra için.

Çarkıfelek bitki çayı

Çarkıfelek kaygı ve strese karşı mükemmel bitkilerden biridir. Sinir sistemi üzerinde sakinleştirici, rahatlatıcı ve yatıştırıcı bir etkiye sahiptir ve genellikle uykusuzluk çekenler için önerilir.

Çarkıfelek ile stres önleyici bitki çayı hazırlamak basittir, 250 ml kaynar suya iki çay kaşığı kurutulmuş çarkıfelek çiçeği dökün ve en az 10 dakika demlenmeye bırakın ve daha sonra bir süzgeç ile süzün. Akşamları yatmadan önce içilmesi tavsiye edilir.

Limon otu ve ebegümeci ile bitki çayı

Bu stres önleyici bitki çayı, anksiyete ile savaşan limon balsamının sakinleştirici ve yatıştırıcı özelliklerini, ebegümecinin rahatlatıcı özellikleriyle birleştirir.

Bu bitki çayını yapmak için 1 tatlı kaşığı kuru ve doğranmış ebegümeci ve 1 tatlı kaşığı limon otuna ihtiyacınız olacak. 250 ml suyu kaynatın ve bitki karışımını dökün, örtün ve 10 dakika demlenmeye bırakın. Süzün ve bu anti stres bitki çayını gerektiğinde veya tercihen akşam yatmadan önce için.

Ihlamur ve kediotu ile bitki çayı

Bu stres önleyici bitki çayını hazırlamak için ağrı kesici, sapzm önleyici ve yatıştırıcı özelliklere sahip, uykusuzluk ve çarpıntı durumlarında yararlı olan kediotu bitkisini, özellikle stres ve anksiyete çekiyorsanız rahatlatıcı bir etkiye sahip olan ımhlamur ile birleştirmeniz yeterlidir. Baş ağrısı, yüksek tansiyon, bağırsak krampları ve sinirlilik nedeniyle taşikardi durumlarında oldukça etkilidir.

Bu bitki çayını yapmak için 250 ml suyu kaynatın, bir çay kaşığı kuru ıhlamur ve bir çay kaşığı kuru kediotunu demleyin. Örtün ve 10 dakika demlenmeye bırakın. Süzün ve bu bitki çayını akşam yatmadan önce için.

Alıç bitki çayı

Alıç, anksiyete önleyici ve tansiyon düşürücü etkiye sahiptir. Anksiyete, stres veya sinirlilik ile savaşmak için uygun doğal bir çaredir.

Bu doğal ilacı hazırlamak için 250 kaynar suya iki çay kaşığı alıç yaprağı dökün, buharlaşabilecek bitkisel özellikleri içeride tutmak için örtün ve 10 dakika demlenmeye bırakın, ardından süzün. Uyuşukluğa neden olmadığı için gün içinde bile içebilirsiniz.