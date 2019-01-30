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Stresli iş kilo aldırıyor (Bilimsel araştırma)

İsveç'te yapılan bir araştırmaya göre, iş yerinde stresli olan kadınlar erkeklerin aksine kilo alıyor.

30 Ocak 2019 Çarşamba 17:40
Stresli iş kilo aldırıyor (Bilimsel araştırma)

İsveç'nin Gothenburg Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre, iş yerlerinde stres yaşayan kadınlar 10 ila 20 yıl içinde bu stres yüzünden kilo alıyor. 

3 bin 872 kişinin incelmediği araştırmaya göre, erkeklerde ise aynı stresin yaşanması durumunda dahi bu durum gözlemlenmedi. 

Araştırmanın lideri olan Sofia Klingberg, ülke basınına yaptığı açıklamada iş yerindeki stresinin kadınlara kilo aldırırken erkeklerde bu şekilde sonuçlanmamasını kadınların evdeki sorumluluğunun daha büyük olmasına bağlıyor. 

1985 yılından beri toplanan verileri inceleyen ekip 30 ile 40 ve 50 ila 60 yaş aralıklarındaki kişileri mercek altına aldı.  

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Araştırmanın başında katılımcı erkeklerin yüzde 39'unda obezite tespit edilmişti. Kadın katılımcılarda ise bu oran yüzde 27 olarak belirlenmişti. 

10 yıl sonra aynı grup ile yapılan araştırmada kadınların yüzde 33.5'i, erkeklerin ise yüzde 26'sının eski kilolarına oranla yüzde 10 veya üzeri kilo aldıkları saptandı.

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