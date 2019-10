Su içeren besinler nelerdir?

Uzmanlar günlük hayatta su tüketiminin önemini özellikle belirtmektedir. Bu yüzden her gün 8 bardak su içmeniz gerekiyor. Bazı doktorlar hayat tarzınıza, vücut büyüklüğünüze ve genel sağlık durumunuza göre daha fazlasını bile önermektedir. Tıp Enstitüsü (The Institute of Medicine) kadınların günlük 9 bardak yani 2,2 litre su içmesini önermektedir. Erkekler içinse bir günde 13 bardak yani 3 litre su içilmesini öneriyorlar. Peki su tüketmediğimiz durumlarda suyu alabileceğimiz besinler nelerdir? Su içeren besinler ne gibi fayda sağlamaktadır? İşte günlük hayatta su tüketiminin önemi ve su içeren besinler...

DOMATES:Domates ülke genelinde en çok tüketilen sebzelerden biri ve zengin bir likopen, beta karoten, folik asit, potasyum, C ve E Vitaminleri ve flavanoid kaynağıdır. Kalp hastalığına ve kansere iyi gelmesinin ve genel sağlığımıza faydalı olmasının yanında, yüzde 94 oranında da su içermektedir. Yani dehidrasyon yaşamamızı (susuz kalma) engelleyen gıdaların başlarında gelmektedir.

ANANAS: Ananas için doğa ananın şekeri diyebiliriz. Vücudu hidre etmesinin yanında besin değeri de yüksektir. Antioksidanlar, vitaminler ve minerallerin yanında, ananas bromelain enzimi bakımından da zengindir. Bromelain kanser hücreleri ile savaştığı ve yeni kanser hücrelerinin oluşumunu engellediği bilinmektedir.

KEREVİZ: Daha önce internette popüler bazı yazılarda kerevizin 'eksi kalori' bir yiyecek olduğunu duymuş olabilirsiniz. Bu doğru olmasa da (sap başına 6 kaloridir), su içeriği konusunda duyduklarınız doğrudur. Bu yüksek su içeriğinden dolayı baş ağrısı için doğal bir çare olarak bilinir. Baş ağrılarının genellikle dehidrasyon yani susuz kalma sonucu olduğunu biliyor muydunuz? Kereviz suyu içerek, baş ağrısından hızlı şekilde kurtulmanız mümkün. Kerevizin faydaları su içeriği ile de bitmiyor. A, C, K ve folik asit bakımından da zengindir.

KABAK: Kabak salatalığa çok benzese de ondan farklı bir sebzedir.. Tek ortak yönleri yüksek su içerikleri ve besin değerleridir. C, B ve A vitaminleri konusunda zengindir. Ayrıca kalsiyum, demir ve magnezyum gibi mineraller içerir. Yüzde 95 su oranı vardır ve vücut için harika bir su kaynağıdır. Ama pişirildiğinde su içeriğinin bir kısmını kaybeder.

ÇİLEK: Çilek de antioksidanlar, vitaminler ve mineraller konusunda zengindir. Bu besin öğeleri bağışıklık sistemini güçlendirip hastalıklara karşı direnç sağlar. Vücuda su takviyesi yapma konusunda da çilek en iyi besinlerdendir. Sulu kırmızı çilekte yaklaşık yüzde 92 oranında su vardır. Ahududu, böğürtlen ve yabanmersininde bu oran yüzde seksenlerdedir.

SALATALIK: Salatalık katı gıdalar içinde en yüksek sulu besinler oranına sahip olanıdır. Güçlü bir güneş ışığı altında çalışırken bile vücudunuzun dehidre olmasını yani susuz kalmasını engellemeye yardımcı olur. Besin değerini de göz önünde bulundurduğumuzda, salatalığı mutlaka yıl boyunca diyetinize eklemek isteyeceksiniz. Salatalıkta bol miktarda C, K, ve B vitaminleri, bakır, potasyum ve manganez gibi mineraller vardır. Bu sayede, beslenme yetersizliklerini önlemek için de birebirdir.

KARPUZ: Karpuz da yazın favori yiyeceklerinden. Hayatımıza tat katmasının yanında yüzde 92 su oranıyla vücudumuzun yaz sıcağında su kaybı yaşamasını da engeller. 2009 tarihli bir araştırma gösteriyor ki bazı meyve ve sebzelerdeki tuz, mineral ve doğal şekerler insanların su ihtiyacını su ve sporcu içeceklerine göre daha etkili bir şekilde giderebiliyor. Bu araştırmada, karpuzun bu konuda en iyi yiyecek olduğu sonucu da çıkmıştır.