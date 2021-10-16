Su Tüketiminin Önemi

Merhaba sevgili okurlar,

Bugünkü köşe yazımda insan yaşamında önemli bir yere sahip olan ve besin ögesi olarak kabul edilen sudan ve sağlık ile olan ilişkisinden bahsetmek istedim. Yetişkin bir insanın vücut ağırlığının yaklaşık olarak %50-70’ini su oluşturmaktadır ve bu oran yaş, kilo, boy uzunluğu, cinsiyet ve fiziksel aktivite düzeyine göre değişkenlik gösterebilmektedir. Ancak yetişkin bir bireyin vücut suyunun %20 oranında eksilmesi ölümle sonuçlanabilmektedir. Yapılan araştırmalara göre de su tüketiminin yaş gruplarına göre yetersiz tüketildiği gözlenmiştir. Bununla beraber vücutta depolanmayan su idrar, dışkı, ter ve buharlaşma yolu ile de kaybedilmektedir. Bu nedenle kaybedilen su miktarı kadar da su tüketilmesi önerilmekte ve gerekmektedir.

Yetişkin bir insanın günlük su ihtiyacı yaklaşık olarak 2-2,5 litre civarındadır. Fakat bu miktar, sadece su olarak tüketilmesi gereken ihtiyacı bizlere göstermektedir. Kahve, meyve suyu, çay gibi içeceklerin hiçbiri suyun yerine geçmemektedir. Aksine bu tür içecekler vücuttan su atılmasını artırabileceği ve susama hissini baskılayabileceği için sadece su tüketiminin sağlanmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Peki, suyun vücuttaki önemli görevleri nelerdir?

1.Tüketilen besinlerin sindirilmesini, emilimini ve hücrelere taşınmasını,

2.Metabolizma sonucu meydana gelen zararlı maddelerin taşınıp dışarı atılmasını,

3.Vücut ısısının dengede kalmasını,

4.Vücutta oluşan ödemlerin atılmasını,

5.Metabolizmanın hızlanmasını,

6.Eklemlerin kayganlığını,

7.Kan dolaşımını,

8.Beyin, omurilik ve buna benzer organların dış faktörlerden korunmasını,

9.Cildin esnekliğini arttırarak cildin daha parlak ve daha canlı görünmesini sağlamaktadır.

Su tüketiminin yetersiz olduğu durumlarda meydana gelebilecek bazı belirtilerden söz edecek olursak;

1.Ağızda kuruluk

2.İdrara fazla çıkılmaması

3.Uyku hali, yorgunluk

4.Baş ağrısı

5.Algıların zayıflaması

6.Taşikardi

7.Gözyaşında azalma gibi durumlar gözlenebilir.

Görmüş olduğunuz gibi sağlıklı bir bedene ve sağlıklı bir yaşama sahip olabilmek için su tüketimi oldukça önemli ve gereklidir. Bu nedenle su tüketiminin ihmal edilmemesi ve alışkanlık haline getirilmesi sağlığımız adına yararlı olacaktır.

Haftaya yeni konular ile görüşmek dileğiyle.

Sağlıkla kalın.