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Sumaklı yoğurt kürü göbek eritiyor!

Bazılarının fazla kilosu olmasa bile yine de göbek sorunu yaşayabiliyorlar. O çok beğenerek giydiğiniz kıyafetlerinizde göbeğiniz mi sorun oluyor?

08 Aralık 2017 Cuma 17:15
Sumaklı yoğurt kürü göbek eritiyor!
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İşte düzenli olarak yapılan egzersizlere ek olarak yapacağınız yoğurt kürü ile göbek kısmınızda oluşan yağlardan kurtulabilirsiniz…

Sumak;

• Hazımsızlığı ve iştahsızlığı giderir. Hazımsızlığa iyi geldiğinden sindirimin düzenli çalışmasını sağlar. Bu yüzden zayıflamaya etkisi vardır.
• Kaynatılmış sumağın suyu, ciltteki sivilcelere iyi gelir. Düzenli olarak her sabah ya da akşam cilt temizlendikten sonra, kaynatılan sumak suyuna temiz bir pamuk batırılıp sivilcelere uygulanması gerekir.
• Tane sumak, demlenip suyu içilirse zehirlenmelerde faydalı olur.
• Sumak suyu ile gargara yapıldığında, boğaz ve diş eti hastalıklarına iyi gelir.
• Kandaki şeker miktarını düşürür.

Yoğurt;

• Kilo Vermeye Yardımcı Olur
• Zararlı Bakterileri Etkisiz Hale Getirir
• Bünyeyi Kuvvetlendirir
• Yüksek Tansiyonu Önleyebilir
• Diş ve diş eti hastalıklarından korur.

Malzemeler:

• 3 yemek kaşığı yarım yağlı yoğurt
• 1 tatlı kaşığı sumak

Hazırlanışı:

• Kaseye koyduğunuz yoğurdun üzerine 1 tatlı kaşığı sumağı ekleyin.
• Güzelce karıştırın.
• Afiyetle tüketebilirsiniz.

Sumaklı yoğurt kürünü, gündüz ara öğün olarak tüketebilirsiniz. Dilerseniz akşam yemeğinden bir saat önce aç karnına tüketebilirsiniz. Böylece bağırsakları uyararak, harekete geçirir.

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