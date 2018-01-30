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Sünnet ne zaman yapılmalı?

Sünnet hangi mevsimde yapılırsa daha doğru olur? Çocuğun fiziksel ve psikolojik sağlığı açısından hangi yaşta sünnet edilmesi daha doğru? Birçok anne babanın merak ettiği bu soruları Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Levend Özkan cevapladı.

30 Ocak 2018 Salı 18:38
Sünnet ne zaman yapılmalı?
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Hem mevsimin hem de yaşın sünnet açısından önemli olduğunu belirten Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Levend Özkan, ebeveynlerin merak ettiği bu konuya açıklık getirdi.

Sünnet için sömestr tatilinin en ideal zaman olduğunu belirten Özkan, kış aylarında yapılan sünnet işleminin olumlu yönlerini anlattı.

SÜNNET NEDEN KIŞIN YAPILMALI?

Yarıyıl tatilinin yaklaşmasını fırsat bilen veliler, sünnet hazırlıklarına başladı. Nitekim uzmanlara göre de havaların sıcak olmaması ve dışarıda yapılan aktivitelerdeki kısıtlılık nedeniyle yarıyıl tatili sünnet için en uygun zamanlardan biridir… Bu dönemde havaların serin olmasından dolayı çocuk bunalmadan rahat bir istirahat dönemi geçirir. Yazın çocukların çok sevdikleri bisiklete binmek, havuza girmek gibi aktivitelerden kısa süre için olsa da uzak kalmaları gerekmez. Aileler yaz tatili planlarını sünnet işleminden bağımsız olarak yapabilir. Ayrıca yazın hem çocuğun arkadaşlarının hem de diğer aile dostlarının farklı noktalara dağıldığı düşünüldüğünde en önemli geleneklerimizden biri olan sünnet seremonileri için de sömestr tatili avantajlı bir zamandır. Çocuk tüm sevdikleriyle bu önemli olayı paylaşabilir.

KİME YAPTIRILMALI?

Ailelerin kafasında sünnet konusunda pek çok soru işareti var… Bu operasyon ehil ellerde yapılması gereken bir işlemdir: Sünnet tecrübeli bir uzmanın yapması gereken cerrahi bir işlemdir. Her ne kadar küçük bir cerrahi operasyon gibi görünse de toplumumuzda sağlık dışında, dini, sosyal ve geleneksel açılardan da çok önem taşır. Lokal anestezi altında yapıldığında tecrübe ve bilgi çok daha önem kazanır.

SÜNNET İÇİN EN İDEAL YAŞ HANGİSİ?

En uygun sünnet olma yaşı yeni doğan harici bebeklik veya yedi-sekiz yaş dönemidir. Aslında sağlıklı sünnet olma yaşı diye bir kavram yok. Ancak yapılmasını önermediğimiz dönemler var. 1 – 6 yaş arası dönem, gerek psikolojik nedenler gerekse sünnet sonrası bakımın daha güç olması nedeniyle diğer tüm genital operasyonlarda da olduğu gibi önerilmez. Özellikle 3 ila 4 yaşında, çevreyi tamamen algılayabilen ancak mantık ve sosyal anlayışın tam oturmadığı bir dönemde çocuğa sünnet işlemini anlatmak neredeyse imkansızdır. Bu yaş döneminde, genel anestezi altında olsa bile çocuklarda sünnet sonrası huy ve davranış değişiklikleri görülebilir. Altı yaşından büyük ve adölesan (buluğ) çağına gelmemiş çocuklar bu konuda deneyimi olan kişiler/merkezler tarafından uygun bir hazırlıkla, herhangi bir olumsuzluk veya travma yaşanmadan güvenle sünnet edilebilir. Sonuç olarak bizim ailelere önerdiğimiz sünnet zamanı yeni doğan harici bebeklik veya 7-8 yaş dönemidir.” diyor.

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mutilasyon 2018-01-30 21:50:11

Sünnet yasaklanmalı, sadece zarar veren iğrenç bir uygulama. Cinsel ve fiziksel olarak zararının yanı sıra travma ile psikolojik hasar da veriyor. Kişi isterse 18 yaşını geçtikten sonra kendisi yaptırabilir. Çocuklara zorla sünnet, insanlık suçudur. Bir doktordan böyle saçma lafları beklemezdim.

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