Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
İshal, yorgunluk ve karın ağrılarınızın nedeni bu olabilir
Son Dakika
İshal, yorgunluk ve karın ağrılarınızın...
NASA yayınladı!
NASA yayınladı!
Google'dan Ömer Hayyam'a Özel Doodle
Google'dan Ömer Hayyam'a Özel Doodle
Antioksidan deposu! Bağışıklığı da güçlendiriyor
Antioksidan deposu! Bağışıklığı da güçlendiriyor
Nokia 4.2 tanıtıldı!
Nokia 4.2 tanıtıldı!

Sürekli uykunuz geliyorsa nedeni bu olabilir!

Narkolepsi, aşırı uykululuk, uyku saldırıları, uyku felci, halüsinasyonlar ve bazılarında ani kas kontrolü kaybı (katapleksi) ile karakterize bir uyku bozukluğudur. Kabaca 2.000 ila 3.000 kişiden 1'ini etkiler. Belirtiler çocuklukta veya ergenlikte ortaya çıkar, ancak birçok insan uygun bir tanı konmadan önce yıllarca narkolepsi belirtileri gösterir. Peki, Narkolepsi için hangi bölüme/doktora gidilir? Merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

22 Mayıs 2019 Çarşamba 08:51
Sürekli uykunuz geliyorsa nedeni bu olabilir!
banner44

Narkolepsi, uyku ve uyanıklığın kontrolünü etkileyen nörolojik bir hastalıktır. Narkolepsili insanlar, gündüz aşırı uyku hali ve aralıksız, kontrol edilemez gündüz uykuya dalma dönemleri yaşarlar. Bu ani uyku saldırıları, günün herhangi bir zamanında herhangi bir aktivite sırasında ortaya çıkabilir. Şimdi, Narkolepsi için hangi bölüme/doktora gidilir? Gelin hep birlikte öğrenelim…

NARKOLEPSİ HAKKINDA BİLGİ

Narkolepsi gündüz aşırı uyku hali dönemlerine neden olan bir hastalıktır. Hastalık ayrıca kas zayıflığına da neden olabilir. Narkolepsisi olan çoğu insan gece uyumakta zorlanır. Bozukluğu olan bazı insanlar, konuşma, yemek yeme veya başka bir etkinliğin ortasında olsalar bile aniden uyuya kalırlar.

Narkolepsi ayrıca şunlara da neden olabilir:

Katapleksi: Bu durum uyanıkken ani bir kas tonusu kaybına neden olur. Kas zayıflığı vücudunuzun bazı kısımlarını veya tüm vücudunuzu etkileyebilir. Örneğin, katapleksi elinizi etkilerse, tuttuğunuz şeyi bırakabilirsiniz. Güçlü duygular genellikle bu zayıflığı tetikler. Saniyeler veya dakikalar sürebilir.

Halüsinasyonlar: Bu canlı rüyalar uyurken veya uyanırken ortaya çıkar.

banner41

Uyku felci: Bu durum, uyanırken ve bazen uyuya kalırken hareket etmenizi veya konuşmanızı önler. Uyku felci genellikle birkaç dakika içinde geçer.

Narkolepsi belirtileri genellikle genç veya genç yetişkin yıllarında başlar. Narkolepsisi olan insanların, aşırı yorgunluk nedeniyle okulda, işte, evde ve sosyal ortamlarda bulunması zordur.

Günümüzde narkolepsinin tedavisi yoktur, ancak ilaçlar ve davranışsal tedaviler semptomları iyileştirebilir, narkolesili insanlar böylece normal, üretken bir yaşam sürdürebilirler.

Narkolepsi, fizik muayene, tıbbi öykü ve aynı zamanda uyku çalışmaları yapmakla teşhis edilir. Narkolepsiniz varsa, en etkili tedavi genellikle ilaçların ve davranışsal değişikliklerin bir kombinasyonudur.

NARKOLEPSİ İÇİN HANGİ BÖLÜME GİDİLİR?

Narkolepsi teşhisi ve tedavisi için hastanelerin nöroloji bölümüne başvurabilirsiniz.

banner22
Anahtar Kelimeler:
UykuHaberKKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yaz döneminde ayak bileği burkulmalarına dikkat!
Yaz döneminde ayak bileği burkulmalarına dikkat!
İshal, yorgunluk ve karın ağrılarınızın nedeni bu olabilir
İshal, yorgunluk ve karın ağrılarınızın nedeni bu olabilir
Brokolinin kansere karşı bir özelliği daha keşfedildi
Brokolinin kansere karşı bir özelliği daha keşfedildi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim