Sürekli uykunuz geliyorsa nedeni bu olabilir!

Narkolepsi, uyku ve uyanıklığın kontrolünü etkileyen nörolojik bir hastalıktır. Narkolepsili insanlar, gündüz aşırı uyku hali ve aralıksız, kontrol edilemez gündüz uykuya dalma dönemleri yaşarlar. Bu ani uyku saldırıları, günün herhangi bir zamanında herhangi bir aktivite sırasında ortaya çıkabilir. Şimdi, Narkolepsi için hangi bölüme/doktora gidilir? Gelin hep birlikte öğrenelim…

NARKOLEPSİ HAKKINDA BİLGİ

Narkolepsi gündüz aşırı uyku hali dönemlerine neden olan bir hastalıktır. Hastalık ayrıca kas zayıflığına da neden olabilir. Narkolepsisi olan çoğu insan gece uyumakta zorlanır. Bozukluğu olan bazı insanlar, konuşma, yemek yeme veya başka bir etkinliğin ortasında olsalar bile aniden uyuya kalırlar.

Narkolepsi ayrıca şunlara da neden olabilir:

Katapleksi: Bu durum uyanıkken ani bir kas tonusu kaybına neden olur. Kas zayıflığı vücudunuzun bazı kısımlarını veya tüm vücudunuzu etkileyebilir. Örneğin, katapleksi elinizi etkilerse, tuttuğunuz şeyi bırakabilirsiniz. Güçlü duygular genellikle bu zayıflığı tetikler. Saniyeler veya dakikalar sürebilir.

Halüsinasyonlar: Bu canlı rüyalar uyurken veya uyanırken ortaya çıkar.

Uyku felci: Bu durum, uyanırken ve bazen uyuya kalırken hareket etmenizi veya konuşmanızı önler. Uyku felci genellikle birkaç dakika içinde geçer.

Narkolepsi belirtileri genellikle genç veya genç yetişkin yıllarında başlar. Narkolepsisi olan insanların, aşırı yorgunluk nedeniyle okulda, işte, evde ve sosyal ortamlarda bulunması zordur.

Günümüzde narkolepsinin tedavisi yoktur, ancak ilaçlar ve davranışsal tedaviler semptomları iyileştirebilir, narkolesili insanlar böylece normal, üretken bir yaşam sürdürebilirler.

Narkolepsi, fizik muayene, tıbbi öykü ve aynı zamanda uyku çalışmaları yapmakla teşhis edilir. Narkolepsiniz varsa, en etkili tedavi genellikle ilaçların ve davranışsal değişikliklerin bir kombinasyonudur.

NARKOLEPSİ İÇİN HANGİ BÖLÜME GİDİLİR?

Narkolepsi teşhisi ve tedavisi için hastanelerin nöroloji bölümüne başvurabilirsiniz.