Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Huawei 28,5 saniyede bir telefon üretiyor
28,5 saniyede bir telefon üretiyorlar
WhatsApp kullanıcıları dikkat!
WhatsApp kullanıcıları dikkat!
Instagram şifrenizi değiştirin! Tehlike kapıda
Instagram şifrenizi değiştirin!
En Moda Uluslararası Ödül Töreni heyecanı başladı!
En Moda Uluslararası Ödül Töreni...
Instagram Hikayeler'inde büyük hata
Instagram Hikayeler'inde büyük hata

Tabipler Birliği kadın sağlığı ve doğurganlık haklarına dikkat çekti

20 Nisan 2019 Cumartesi 16:12
Tabipler Birliği kadın sağlığı ve doğurganlık haklarına dikkat çekti
banner44

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği anne ölümlerinin hemen hemen tamamının önlenebilir ölümler olduğunu, anne ölümlerinin önemli bir kısmının doğumdan hemen önce, doğum sırasında veya doğumdan sonra doğumla ilişkili kanama ve eklampsiden dolayı meydana geldiğini bildirdi.

Tabipler Birliği’nden yapılan açıklamada, gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemde sunulacak hizmetlerle bu ölümlerin önlenmesinin mümkün olduğu kaydedildi.

“DEVLET HİÇBİR ROL ÜSTLENMİYOR”

Kadının doğurganlık hakları ve sağlığı ile ilgili olarak ülkemizde cinsel eğitim konusunda devletin hiçbir rol üstlenmediği, doğum kontrol yöntemlerinin öğretilmediği ve doğum kontrol araçlarının (rahim içi araç: spiral, doğum kontrol hapları, prezervatif gibi) devlet tarafından sağlanmadığı kaydedilen açıklamada, planlanan ve istenen gebeliklerde de gebe kadınların genetik taramalarının ve takiplerinin, aşılarının ücretsiz olarak yapılmadığı, yeni doğan bebeklerin tarama testlerinin (topuk testi) ücretsiz olarak yapılmadığı, çocukluk aşılarının sürekli, düzenli ve ücretsiz olarak sağlanmadığı ifade edildi.

Birlik Başkanı Özlem Gürkut ve Koruyucu Hekimlik ve Halk Sağlığı Sorumlusu Emre Y. Vudalı imzasıyla yayınlanan açıklamada, çalışan kadınların gebelikleri sırasında yaşadıkları sağlık problemlerinde kullanacakları raporların ve annelerin emzirme izinlerinin düzenlenmesi, anne ve babaların bebeğin bakımı için ihtiyaçları olan yasal işten ayrılma sürelerinin geliştirilmesi ve çağdaş düzeye getirilmesi gerektiği belirtildi.

KKTC’de çocuk bakımı amacıyla çalışmasına ara veren kişilerin kariyer ilerlemesinde kesintiye uğradığı, hak kaybı yaşadığı hatta işini kaybettiğinin görüldüğü belirtilen açıklamada, kürtaj konusuna da değinildi.

banner41
İstenmeyen gebelikleri önleyebilmek için öncelikle modern aile planlaması yöntemleri etkin bir şekilde uygulanması gerektiği, her şeye rağmen istenmeyen bir gebelik ortaya çıkmışsa son çare olarak küretaja başvurulması gerektiği kaydedilerek, küretajın gebelik sonlandırılması için yapılabileceği gibi tanısal amaçlı veya düşük yapan kişilerde rahim içinde eğer bebeğe ait parçalar kaldıysa, yani gebeliğe bağlı rahim içi materyal tam olarak atılamadıysa, bunları temizlemek için de yapılabileceği belirtildi.

YASAL BOYUT

Gebelik tahliyesi amacıyla yapılan kürtajlarda (legal yollaküretaj) yasal sınırın KKTC için "son adet tarihinden itibaren 10 hafta" ile sınırlı olduğuna değinilen açıklamada, son adet tarihinin, son adetin ilk (başlangıç) günü olduğu belirtildi.

Açıklamada, gebeliğin, bu gebelik haftasının daha üstünde ise anne ve babanın rızası olsa bile yasal olarak küretaj uygulanamayacağı kaydedildi.

Gebeliğin devam etmesinin anne için hayati bir tehlike oluşturuyorsa, "anne hayatı düşünülerek" gebelik haftasına bakılmaksızın gebeliğin sonlandırılabileceği belirtilen açıklamada, bunun için gerekçeli raporlar doğrultusunda yasal prosedürün tamamlanmasının gerekli olduğuna dikkat çekildi.

Ülkede kadın sağlığının temel unsurlarının DSÖ kriterlerini yakalamadığı ve konunun küretajın yasal süresinin artırılması tartışmaları ile sınırlı kalmasının üzüntü verici olduğu kaydedilen açıklamada, KKTC’de kadının doğurma haklarının oluşturulmadığı, çalışma yasalarında anne-babanın çocukları ile ilgili sorumluluklarının tam anlamı ile üstlenebilecekleri olanakları sağlamaya yönelik düzenlemelerin yapılmadığı belirtildi.

Açıklamada, küretaj yasal süresinin Ceza Yasasında düzenlenmesinin yanı sıra,kadın sağlığı ve kadının doğurganlık haklarını düzenleyecek bir yasa çalışmasının da ivedilikle ele alınması gerektiği vurgulandı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Tabipler BirliğiKadın SağlığıDoğurganlıkSağlıkHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ek gıdaya geçişte doğru bilinen 6 yanlış
Ek gıdaya geçişte doğru bilinen 6 yanlış
Vücut ihtiyacı olan oksijeni alamayınca ortaya çıkıyor
Vücut ihtiyacı olan oksijeni alamayınca ortaya çıkıyor
“Kadının Doğurganlık Hakları ve Sağlığı” konulu çalıştay düzenleniyor
“Kadının Doğurganlık Hakları ve Sağlığı” konulu çalıştay düzenleniyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim