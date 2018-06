Takıntılı ve saplantılı aşk tedavi edilebilir

Uzman Psikolog Melis Çekiç Güllüoğlu, yaşamsal işlevleri olumsuz etkileyebilen saplantılı aşkın ortaya çıkma nedenleri ve tedavi yöntemleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Psikolog Güllüoğlu, takıntılı ve saplantılı aşkın belirtilerinden bahsederek, “Sürekli zihniniz aynı kişiyle meşgul oluyorsa, her an onunla konuşmak-görüşmek istiyor, yaşamsal aktivitelerinize ve sorumluluklarınıza eskisi gibi devam edemiyorsanız, ilişkideki en ufak bir anlaşmazlıkta her şey bitecek ve dünya sanki başınıza yıkılacak gibi hissediyorsanız, ilişkinizin gidişatı ile ilgili sürekli endişe duyuyorsanız, bitti mi? Bitecek mi? Bana kızdı mı? Onu kaybettim mi? gibi sürekli kaygı oluşturan düşünceler, ilişkinin mutlaka devam etmesi için gerekenler hakkında planlamalar yapıyorsanız, yani kısacası aşkınız mutluluk yerine size mutsuzluk ve kaygı veriyorsa takıntılı aşık olabilirsiniz” dedi.

"BAĞIMLI KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ TAŞIYAN İNSANLARDA DAHA SIK GÖRÜLÜYOR"

Güllüoğlu, saplantılı aşkın daha çok bağımlı kişilik özelliklerine sahip insanlarda görüldüğüne vurgu yaparak, “Takıntılı aşk kavramı bağımlı kişilik özellikleri taşıyan insanlarda daha sık görülür. Bağımlı kişilik özelliği olan kişiler, terk edilme korkusu ile yaşar, ilişkinin bozulmaması için ellerinden geleni yapar, hayattan keyif almaya dair zorunlu olduklarına ve mutlu olduklarını hak etmediğine inanırlar, özgüvenleri genelde düşüktür” diye konuştu.

Yaşamsal işlevleri olumsuz etkileyebilen saplantılı aşkın ortaya çıkma nedenlerine de değinen Melis Çekiç Güllüoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Düşük benlik saygısı ve aşırı derecede güven ihtiyacı eğilimi, sevgi nesnesi hakkında takıntılı şekilde bahsetme, sevgi nesnesinin defaatle aranması, ona mesaj gönderilmesi, sevgi nesnesine karşı istenmeyen yoğun ilgi, birine karşı aşırı şekilde iyi yahut kötü (dengesiz) hisler besleme eğilimi, sevdiklerinin sadece olumlu veya olumsuz yanlarına odaklanma eğilimi, sevgi nesnesinin dışında, işte, boş zamanlarda, sosyal ortamlarda veya yaşamın diğer hallerinde odaklanma sorunu, sevgi nesnelerinin hayatı ve aktivitelerilerini gözetleme yahut kontrol altında tutma girişimleri, sevgi nesneleriyle birlikte veya iletişimdeyken ferahlık verecek derecede aşırı sevinç duyma.”

SAPLANTILI AŞKIN TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Uzman Psikolog Melis Güllüoğlu, Saplantılı aşkın tedavisinde her iki taraf için danışmanlık almanın ilişki açısından önemine vurgu yaptı. Güllüoğlu, “Bazen ilişkiye dahil olan iki kişiyi de alarak, bazen de bireysel psikoterapi ile tedavidir. Danışmanlık almak ilişkideki iki taraf içinde önemlidir. İlişkinin objektif değerlendirilmesi ilişkinin ihtiyacı olan olumlama tekniklerinin öğrenilmesi gibi faktörler açısından bu durumlarda danışmanlık almak önemlidir. Saplantılı aşıklar genelde depresyon, davranış bozukluğu, bağımlı kişilik özellikleri, kaygı bozukluğu, takıntılı kişilik yapısı takıntılı aşk ile tetiklenmiş psikiyatrik hastalıklar (örneğin şizofreni) madde bağımlılığı ve düşük hayat işlevselliği sıkça görülmektedir. Bu tür psikolojik problemlerle karşı karşıya kalan kişilerin mutlaka bir uzmana başvurmaları gerekir” açıklamasında bulundu.