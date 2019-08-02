Tatil yolunda hasta olmayın

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala tatile araçlarıyla gidecek vatandaşlar için klimalarını çalıştırdıklarında dikkat etmeleri gereken konularda bilgiler veren Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Uzmanı Op. Dr. Ali Osman Aksoy, klimahavasının direkt vücuda temas etmesi halinde, klima içinde üreyen bakterilerin vatandaşları hasta edeceğini ve direkt temas yerine, tavandan veya camlardan ortamı soğutmanın daha sağlıklı olduğunu belirtti.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Uzmanı Op. Dr. Ali Osman Aksoy, klimanın hayatımızı kolaylaştırdığını fakat yanlış kullanımda sağlımızı tehdit edebilecek bir alet olduğunu söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

“Günümüzde hayatımızı kolaylaştıran ve vazgeçilmezlerden bir tanesi de klima. Klimalar günlük hayatımızı kolaylaştırırken, eğer kullanımıyla ilgili dikkat etmezsek ve özen göstermezsek sağlıkla ilgili ciddi problemler ve sorunlar oluşturabilir. Örneğin lejyoner hastalığı gibi bir hastalığa neden olabilir ki, bu çok ciddi hayati tehlike arz edebilen ve akciğer enfeksiyonlarıyla seyreden bir klinik durum. Bu bakteriler nemli ortamlarda, göletlerde, kapalı havuzlarda ve özellikle klimaların içerisinde çok kolay üreyebilmektedir.

Dolayısıyla klimanın içerisinde üreyen bu bakteriler, klima havasıyla ortama salınıp bu hava teneffüs edildiği takdirde özellikle yaşlılar ve şeker hastalığı olanlarda, bağışıklık sistemiyle ilgili sorunu olanlarda çok ciddi akciğer enfeksiyonu zatürre dediğimiz ve bazen ölümcül olabilen hastalıklara neden olabilir. Dolayısıyla klima kullanırken dikkat edilmesi gereken bir takım kurallar var. Hayatımızı kolaylaştıracağız derken, sağlıkla ilgili sıkıntı yaşamamak adına dikkat edilmesi gereken başlıca şeyler bunlar. Öncelikle klimanın kendi kulanım talimatına uygun kullanılması lazım. Temizliğinin ve filtre bakımının zamanında ve standartlarına uygun yapılması lazım. Bu kesinlikle dikkat edilmesi gereken bir nokta. Bir de klimayı kullanırken bizim dikkat etmemiz gereken şeyler var.

Öncelikle pencereler gibi doğal yollardan serinlemenin yollarına bakılmalı. Bunlara rağmen klima hayatımızı etkileyen ihtiyaçlardan birisi. Hem araçlarda, hem evlerimizde hem de iş yerlerimizde klimayı en son dereceye getirmemeliyiz. Rahatsız olmayacağımız en yüksek ısı değerinde kullanmalıyız. Diğer husus da sıcak bir ortamdan soğuk bir ortama ani geçişler yapmamalıyız ki, vücut direncimiz düşmesin ve hastalıklara sebep olmasın. Bir diğer önemli husus, her dönem olduğu gibi özellikle yaz mevsimlerinde sıvı tüketimimizi mutlaka arttırmalıyız.”

Klimadan çıkan havanın direkt vücut yerine tavandan veya camlardan ortamı soğutmasının daha yararlı olacağını söyleyen Op. Dr. Ali Osman Aksoy, “Diğer ve önemli hususlardan biri de, klimanın üfleyici havasının direkt karşısına oturmamalıyız. Direkt bedenimize temas etmeden yan duvarlardan tavandan serinletmeli. Buna rağmen klimaya maruz kalınınca zaman zaman klima çarpması veya klimadan kaynaklı bir takım hastalıklarla karşılaşıyoruz.

Örneğin klima çarpması dediğimiz nezle ve grip benzeri bir üst solunum yolları ile ilgili ve oldukça sık karşılaştığımız rahatsızlık. Hastalarda şiddetli baş ağrısı, yüksek ateş, kas ve eklem ağrıları ve kas tutulmaları gibi bir klinik tablo oluşabiliyor. Bu durumda yapılması gereken ilk şey, vücut ısısı açısından daha uygun ve sıcak bir ortama geçilmeli, bol miktarda sıvı tüketilerek istirahat edilmeli. Bunlara rağmen hastalık uzadığı zaman mutlaka bir hekime danışılıp, daha profesyonel sağlık yardımı alınmalı. Klimanın soğuk havasının baş ve boyun bölgesine direkt gelmesinde yüz felci dediğimiz durumlarla karşılaşıyoruz.

Bu sebepten klimanın soğuk havası direk bedenimize gelmemeli. Üzerimize yönlendirmeden ortamı serinletmeli. Bu konular çok önemli ve bunun dışında da klimayı kurallarına uygun kullandığımız zaman, hayatımızı kolaylaştıran bir cihaz. Kurallarına uygun kullanmadığımız zaman da sağlığımızı sıkıntıya sokabilen bir alet. Sıcaklıkların tavan yaptığı ve klima kullanımının maksimuma ulaştığı bu günlerde, bu hususlara özellikle dikkat edilmeli” ifadelerini kullandı.