Tatilde idrar yolları enfeksiyonlarına dikkat!

Sıcak havalarda genital hijyene daha çok dikkat etmek gerektiğini vurgulayan Levent Tıp Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Nilgün Turhan, “Hijyeninden emin olduğunuzhavuz ve saunayı tercih edin. Her yüzme aktivitesi sonrası mutlaka mayonuzu değiştirin. Anormal vajinal akıntı olması durumunda da doktor kontrolünü ihmal etmeyin” diyor.



Havuz ve denize girerken hijyen kurallarına yeterince dikkat etmeyen kadınlarda vajinal ve idrar yolları enfeksiyonlarının görülme sıklığının arttığını kaydeden Doktor Nilgün Turhan, bazı havuzlarda hijyenin yeterince sağlanamaması ve su deviniminin iyi olmaması nedeniyle bakteri, virüs ve mantar gibi hastalıkların kolayca bulaşabildiğine vurgu yaparak şunları söylüyor:



“Yaz aylarında terlemenin artması ile birlikte genital bölgenin daha az havalanması bakterilerin üremesine ve enfeksiyon oluşumuna neden olabilir. Genital enfeksiyona bağlı yaşanan vajinal akıntı ve diğer şikayetler, hijyenin en iyi şekilde sağlanması ile azalabilir, enfeksiyonun ortaya çıkması engellenebilir.



“HAVA SICAK, MAYOM ÜZERİMDE KURUSUN DEMEYİN”



Vajinal akıntıların en sık nedeni vajinal floranın bozulmasıdır. Normalde vajinada doğal olarak bulunan zararsız mikroplar ile vajinanın asidik olmasını sağlayan laktobasiller arasında bir denge vardır. Vajinal ortamın bu dengesi bozulursa laktobasiller azalır, vajina pH’ı değişir, vajinada az miktarda doğal olarak bulunan zararsız mikroplar fazlalaşıp, vajinal enfeksiyona neden olurlar. Hormonal değişiklikler, sıcaklık nedeni ile genital bölgenin nemli ve havasız olması, adet kanaması veya sık cinsel ilişki, yaz aylarında ev dışında ortamlarda vakit geçirilmesi, hijyenik olmayan tuvaletlerin kullanılması, sık sık denize veya havuza girilmesi, ıslak mayo bikini ile kalınması, susuzluk, uykusuzluk, antibiyotik kullanımı, doğum kontrol ilaçları, kortizon gibi ilaçların kullanımı, diyabet hastalığı, anemi, tiroit problemleri, alkol ve sigara kullanımı, bazı kozmetik ürünlerin kullanımı, rahim içerisine yerleştirilen spiraller, genital bölgeye uygulanan ameliyatlar, vajinal florayı bozup vajinal enfeksiyonlara neden olabilirler.



“KAŞINTI VE KIZARLIKLIĞI İHMAL ETMEYİN”



Kadınlarda en sık rastlanılan vajinal akıntı nedeni mantar enfeksiyonlarıdır. Yapılan araştırmalarda yetişkin kadınların %75’inin yaşamlarının bir döneminde kandida vajiniti dediğimiz mantar enfeksiyonu problemi yaşadığı görülmüştür. Hastalıkta en sık belirti kaşıntıdır. Yaz aylarında ısı etkisi ile artan kaşıntı problemi geceleri daha sık yaşanabilir. Kaşınma sonucunda kızarıklık ve tahriş olabilir. Kaşıntıya ek olarak mantar enfeksiyonunun neden olduğu akıntı genellikle beyaz parçalar halinde süt kesiği görünümündedir. Bu belirtilerin yanı sıra ağrılı cinsel ilişki, vajina bölgesinde kötü koku ve dış genital bölgede özellikle idrar yapma sırasında yaşanan ağrı sıkça görülür.”



BU BELİRTİLER VARSA DOKTOR KONTROLÜ ŞART!



- Vajinal akıntı.

- Kanlı akıntı.

- Kokulu akıntı.

- Yeşil, kahverengi, sarı veya pembe kırmızı akıntı.

- Koyu, peynir kıvamında veya pıhtı gibi akıntı.

- Karın ağrısı ve ateş.

- Akıntı ile birlikte dış cinsel organlarda acı, kızarıklık, yanma ve kaşıntı varsa bu durumlarda daha ciddi sorunlar oluşmaması için doktorunuza başvurmanız tavsiye edilir.

GENİTAL HİJYEN İÇİN 10 ALTIN ÖNERİ



- VAJİNAL DUŞTAN UZAK DURUN: Vajinal duş uygulanmamalı, vajinanın içi su ile yıkanmamalıdır. Vajina bölgesinde uygulanacak herhangi bir kimyasal madde bölgenin asidik dengesini ve pH’ını değiştirmektedir. Böylece mantar enfeksiyonlarının oluşum riski artmaktadır.



- İÇ ÇAMAŞIRINIZ PAMUKLU OLSUN:Sentetik naylon, renkli ve boyalı iç çamaşırlar vajinal bölgede hava akışını bozabilir. Beyaz, saf pamuklu olan iç çamaşırlar tercih edilmelidir.



- BOL VE RAHAT KIYAFETLERİ TERCİH EDİN: Sıkı kıyafetler kasık ve genital bölgeyi sıkıp, havalanmasını engellediğinden tahriş edebilir. Vücudu çok sıkmayan iç çamaşırları ve plaj kıyafetleri tercih edilmelidir.



- ÇAMAŞIRLARI PARFÜMSÜZ DETERJANLA YIKAYIN: İç çamaşırların yıkanması sırasında parfümlü ve boyalı sabunlar, çamaşır deterjanları ve kumaş yumuşatıcıları kullanılmamalıdır. Kızgın ütü ile ütülemek faydalıdır.



- İÇ ÇAMAŞIRINIZI GÜNDE İKİ KERE DEĞİŞTİRİN: Vajina bölgesinin kuru olmasına özen gösterilmelidir. Mantar hücreleri nemli ortamlarda daha fazla ürerler. Nem kaşıntının artmasına neden olur. Genital bölgenin kuru tutulması ve iç çamaşırlarının günde en az iki kez değiştirilmesi uygun olur.



- GENEL HİJYENE DİKKAT EDİN: Ellerin düzenli yıkanması bakterilerin yayılmasını önler. Genital bölge temizliğinde önden arkaya doğru silme işlemi bakterilerin vajinaya girmesini önler. Köpük banyosu veya diğer kokulu ürünler vajina ve idrar yollarını tahriş edebilir.



- ENFEKSİYONLARA KARŞI PREZERVATİF KULLANIN: Prezervatif kullanımı vajinal akıntı ve enfeksiyonlara karşı koruyucu olabilir. Semptomların yoğun olarak yaşandığı günlerde cinsel ilişkiden kaçınılmalıdır. Çok eşlilikten uzak durulmalı ve cinsel partner seçimine özen gösterilmelidir.



- TEMİZ OLMAYAN HAVUZA GİRMEYİN: Bunlarla birlikte deniz ve havuzlardaki mikroplardan da maksimum düzeyde korunulması gerekmektedir. Hijyenik olmayan havuz, hamam, sauna gibi ortamlardan uzak durulmalıdır. Girilecek havuzun hijyenik olduğundan emin olunmalı ve havuzdan çıktıktan sonra mutlaka duş alınmalıdır.



- HAVUZ – DENİZ SONRASI MAYO DEĞİŞTİRİN: Islak mayo hemen değiştirilmelidir.



- KONTROLLERİNİZİ AKSATMAYIN: Rutin periyodik jinekolojik muayeneler aksatılmamalıdır.