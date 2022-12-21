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TC ile KKTC arasında anlaşma imzalandı!

TC ile KKTC Hükümeti arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri arasında iş birliğine dair anlaşma imzalandı. 

21 Aralık 2022 Çarşamba 10:44
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TC ile KKTC arasında anlaşma imzalandı!



Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Ankara temasları çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile görüşmede bulundu. 

Görüşme sırasında TC ile KKTC Hükümeti arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri arasında iş birliğine dair anlaşma imzalandı. 

Bakan Altuğra, imzalamaktan onur duyduğum, protokolün yürürlüğe girmesiyle birlikte çift uyruklu gençlerimizin tıp fakültesinden pratisyen hekim olarak mezun olduktan sonra mecburi hizmetlerini KKTC'de yapabilecekler. 

Böylece hem hastanelerimizdeki doktor kadrolarımız  güçenlendirilmiş olacak, hem de çok daha kaliteli sağlık hizmeti halka götürülmüş olacak ifadelerinde bulundu. 

Altuğra, şunları kaydetti; 

Anavatan Türkiye’nin çok kıymetli Sağlık Bakanı Sayın Doktor Fahrettin Koca, acımızı tatlımızı, sevincimizi hüznümüzü paylaştığımız Anavatan Türkiye’de olmaktan büyük memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. 
Öncelikle her zamanki sıcak ev sahipliğiniz ve nezaketinizinden dolayı şahsınıza ve değerli çalışma arkadaşlarınıza çok teşekkür ederim. 
Kıbrıs Türklüğünün uluslararası arenada tanıtım ve temsili için gösterilmiş olan çabaların sonuç bulması bizleri fazlasıyla memnun etmiştir. 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak, Ekim ayı sonunda İstanbul’da Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde gerçekleştirilen Türk Tıp Dünyası Kurultayı’na ve daha önceki uluslararası organizasyonlara katılım sağlamamız bizler için büyük bir onurdur. 

Sağlık alanındaki ilişkilerimizi içeren yeni anlaşmamız, sağlığın tüm alanlarını kapsamaktadır. Bende şahsım adına bu çalışmada katkısı bulunan Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı yetkililerini tebrik ediyorum. Her alanda olduğu gibi sağlık alanında da Anavatan Türkiye’nin bilgi ve tecrübe paylaşımına ihtiyacımız olacaktır. 
Yeni anlaşmamızı ülkemiz için değerli buluyor ve size bir kez daha şükranlarımı sunuyor, teşekkür ediyorum.  

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadelerde bulundu; 

KKTC Sağlık Bakanı Sn. Altuğra ile Sağlık Alanında İş Birliği Anlaşmasını imzaladık. Bu anlaşma ile, çifte uyruklu gençlerimiz, tıp fakültesinden pratisyen hekim olarak mezun olduktan sonra mecburi hizmetlerini aynı zamanda KKTC’de de hayata geçirebilecekler. Hayırlı olsun.

Son Güncelleme: 21.12.2022 11:46
Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Kocaİzlem Gürçağ AltuğraAnlaşmaSağlıkKKTCTC
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