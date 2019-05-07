Tedavi edilmediğinde başka sorunlara da yol açıyor!

Genellikle akşam veya gece geç saatlerde ortaya çıkan, istirahat ve uyuma teşebbüsü ile tetiklendiğinden ve bir hareket bozukluğu olarak ortaya çıktığından, huzursuz bacak sendromu uyku bozukluğu olarak sınıflandırılır. Şimdi, Huzursuz bacak sendromu nedir? Huzursuz bacak sendromu için hangi bölüme gidilir? Gelin hep birlikte öğrenelim…

HUZURSUZ BACAK SENDROMU NEDİR?

Huzursuz bacak sendromu (RLS) genellikle rahatsız edici bir his nedeniyle bacaklarınızı hareket ettirmek için kontrol edilemez bir dürtüye neden olan bir durumdur. Genellikle semptomlar otururken veya uzanırken akşam veya gece saatlerinde ortaya çıkar veya belirginleşir. Hareket etmek, tatsız hissi geçici olarak kolaylaştırır. Genelde, huzursuz bacak sendromunun bilinen bir nedeni yoktur. Araştırmacılar, durumun, kas hareketini kontrol etmek için mesajlar gönderen beyin kimyasal dopamininin dengesizliğinden kaynaklanabileceğinden şüpheleniyorlar.

BELİRTİLERİ NELER?

Huzursuz bacak sendromu uykuya dalmakta ve uykuyu sürdürmekte zorladığından kişinin gün boyunca kendini yorgun hissetmesine neden olabilir. Huzursuz bacak sendromunun belirtileri günden güne ve kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Hafif ve orta şiddette huzursuz bacak sendromu olan kişilerde belirtiler haftada bir veya iki gün ortaya çıkarken, daha ağır durumlarda haftada ikiden daha fazla gün ortaya çıkar.

Bazı hastalarda huzursuz bacak sendromunun belirtileri kendiliğinden düzelme gösterebilir ancak bir süre sonra tekrar ortaya çıkar. Genellikle belirtiler zaman içinde artış gösterir.

Huzursuz bacak sendromu olan hastalar uzun sureli seyahat (otobüs, uçak), sinema tiyatro gibi etkinliklerde sıkıntı yaşayabilirler. Bu nedenle bir çok hasta seyahat etmekten ve sosyal etkinliklere katılmaktan kaçınmaktadırlar.

Tedavi edilmediğinde hastalık belirtilerine ek olarak kaygı, sıkıntı ve depresyon belirtileri de eklenebilir.

HUZURSUZ BACAK SENDROMU İÇİN HANGİ BÖLÜME GİDİLİR?

Altta yatan bir sağlık durumuyla bağlantılı olmayan hafif huzursuz bacak sendromu vakaları, birkaç yaşam tarzı değişikliği yapmak dışında herhangi bir tedavi gerektirmeyebilir. Ancak belirtileri daha şiddetli olan hastaların, hastanelerin Nöroloji kliniği ya da uyku merkezlerine müracat etmesi gerekir.