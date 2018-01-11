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Tek yumurta ikizleri moleküler açıdan da benzer

Özdeş genlere sahip tek yumurta ikizlerinin moleküler açıdan da benzer olduğu keşfedildi...

11 Ocak 2018 Perşembe 11:10
Tek yumurta ikizleri moleküler açıdan da benzer
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Sonuçları "Genome Biology" dergisinde yayımlanan ve uluslararası epigenetik uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından yürütülen araştırma çerçevesinde, tek ve çift yumurta ikizlerinde genlerin işleyişini etkileyen moleküler mekanizmalara odaklanıldı.

Dr. Robert A. Waterland liderliğindeki araştırmada "metastabl epiyalel" olarak adlandırılan bir grup gen incelendi.

Genlerin nasıl işlev göreceğini etkileyen metil etiketlerin, hem tek hem de çift yumurta ikizlerinde "metastabl epiyalel" genlerine rastgele ekleneceğini düşünen bilim adamları, aksine metilasyon örüntülerinin tek yumurta ikizlerinde neredeyse tıpa tıp aynı olduğunu gözlemledi.

Epigenetiği bilgisayar yazılımına benzeten Dr. Waterland, "Kişinin DNA'sını, bilgisayarın donanımı gibi görürsek epigenetik, bilgisayarın ne yapacağına karar veren yazılım programıdır." ifadesini kullandı.

Waterland, "epigenetik süper benzerlik" olarak tanımladığı bu durumun, tek yumurta ikizlerinin aynı DNA'yı paylaşmasıyla açıklanamayacağını vurguladı.

Epigenetik, farklı hücre türlerinde hangi genlerin açığa çıkıp çıkmayacağına karar veren moleküler mekanizmalara işaret ediyor.

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