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"Teknoloji bağımlılığı çocukları etkiliyor"

25 Temmuz 2019 Perşembe 15:42
"Teknoloji bağımlılığı çocukları etkiliyor"

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Can Tumba, teknoloji bağımlılığının çocukları hem psikolojik hem de fiziksel olarak etkilediğini belirterek, "Özellikle YouTuber olarak adlandırılan siber fenomenleri takip ve taklit etmek patolojik bir takıntı düzeyine gelmiş durumda." ifadesini kullandı.

Tumba, yaptığı yazılı açıklamada,  sanal dünyanın hem psikolojik hem  de fiziksel sonuçlarına karşı ailelere uyarılarda bulundu.      Teknolojinin insan hayatına sayısız faydalar getirdiğini belirten  Tumba, "Ancak kişinin teknoloji kullanımı üzerinde kontrolünün kaybolması,  ölçüsüz ve sınırsız kullanması çok ciddi zararlara sebep olabiliyor."  değerlendirmesinde bulundu.   "Arkadaşlık kuramıyorlar"   Gelişen sosyal medya platformlarıyla çocukların ekran başında  geçirdikleri sürelerin arttığını bildiren Tumba, "Aralık 2018’de Preventive  Medicine Reports dergisinde yayımlanan bir araştırmanın sonuçlarına göre, günde 7  saat veya daha fazla ekran başında geçiren çocuk ve ergenlerde depresyon,  anksiyete bozukluğu gibi psikolojik rahatsızlıkların görülme olasılığının bu yaş  grubunun toplumsal ortalamasına göre iki kat daha fazla olduğu belirtildi."  ifadelerini kullandı.    Tumba, araştırma sonucu ayrıca bu çocukların dikkat bozuklukları,  duygularını kontrol etme, uygun şekilde dışa vurmada zorlanma, başladıkları işi  bitirememe ve kolay arkadaşlıklar kuramama gibi ek sorunları olduğunun da tespit  edildiğini aktardı.     Facebook, SnapChat, WhatsApp ve Instagram gibi sosyal medya ağlarında  düzenli zaman harcayan çocuk ve ergenlerin kendilerini mutsuz hissettiklerinin  bir başka araştırmayla saptandığına değinen Tumba, bu çocukların okul, aile ve  özel yaşamlarıyla ilgili olumsuz duygular beslediklerinin de  ortaya çıktığını  kaydetti.   "Obezite ve diyabete yol açıyor"     Dr. Can Tumba, teknoloji bağımlığının psikolojik etkilerinin yanı sıra  fiziksel etkilerine ilişkin ise "Ekran başında zaman geçirebilmek için uyku  saatlerinden fedakarlık etmek ve bunun getirdiği metabolik bozukluklar... Uyku  düzensizliği dışında ekran başında geçirilen zamanın obeziteye yol açtığı, bu  durumun da kalp hastalıkları, diyabet, astım, eklem ağrıları gibi ciddi ve bu yaş  grubunda bulunmaması gereken sağlık sorunlarını tetiklediği de yadsınamaz bir  gerçek." değerlendirmesinde bulundu.   "Gerçek dışı kimlik, patolojik bir takıntı"   YouTube gibi video klip platformlarının da çocukların ruh sağlığı  açısından büyük bir tehlike taşıdığına dikkati çeken Tumba, şunları  kaydetti:     "YouTube kullanımı ergenler arasında çok yaygın, çocuklar için de  bunun kaçınılmaz olduğuna inanılıyor. Çocuk ve ergenler için bu durum bir çeşit  karşılıklı iletişime gerek olmayan ‘güvenli’ liman olarak tanımlanıyor. Sosyal  bağlar kurmak için harcanması gereken zaman ve emek artık tamamen görmezden  gelinmiş düzeyde. Bu bağlamda YouTuber olarak adlandırılan siber fenomenlerin  popülaritesi medya yıldızlarının çok ötesinde. Siber yıldızları takip ve taklit  etmek ise pek çok çocuk ve ergende patolojik bir takıntı düzeyinde. Çevrim içi  dünyada kendisini ifade etme arzusu ve bunu da çoğu zaman gerçek dışı kimliklerle  yapabilme imkanı çoğu açıdan sosyal, duygusal, entelektüel gelişimi ile gerçek  hayata adaptasyon becerilerini olumsuz yönde etkiliyor."      İştah kaybı ve ağlama nöbetine dikkat    Çamlıca Medipol Üniversitesi Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve  Hastalıkları Uzmanı Tumba, YouTube’un da çocukları ekran başında tutmak için  algoritmalar geliştirdiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:    "YouTube da tabii ki bu arada boş durmuyor ve izleyicileri ekran  başında tutmak, reklam gelirlerini artırmak için yapay zeka temelli  algoritmalarla sürekli yeni klipler servis ederek siber bağımlılığı körüklüyor.  Her dakika 400 saatlik video yüklendiği için çocukların görmesinin uygun olmadığı  konu ve kurgular içeren klipleri kontrol etmek pek mümkün değil. Bu nedenle son  yıllarda çocuklarda çok sık görülen iştah kaybı, uykusuzluk, ağlama nöbetleri ve  korku gibi pek çok sorunun YouTube ile bağlantılı olabileceği söylenebilir.  Ailelerin, çocuk ve ergenlerin internette, sosyal medyalarda geçirdikleri zamanı  sınırlamaları alınacak önlemlerin başında geliyor. Buna ek olarak çocuklarda,  huzursuzluk, dikkat eksikliği, uykusuzluk, kilo alma, arkadaş edinememe, içe  kapanma ve okulda başarısızlık gibi belirtiler ortaya çıktığında zaman  kaybetmeden bir uzmana danışmak, tedavi yöntemlerini araştırmak sorunun daha  büyümeden çözülmesini kolaylaştıracak adımlar olmalı." 

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