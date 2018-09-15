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Tembelliğin suçlusu bulundu… Bilim insanları: Boyutuna göre değişiyor

Bir iş yaparken ya da ders çalışırken dikkatiniz kolayca dağılıyor ve başladığınız bir işi bitiremiyorsanız bunun sorumlusu siz olmayabilirsiniz. Bilim insanları bazı insanların neden kaytarmaya meyilli olduğunu bulduklarını düşünüyor.

15 Eylül 2018 Cumartesi 16:01
Tembelliğin suçlusu bulundu… Bilim insanları: Boyutuna göre değişiyor

BBC Türkçe’nin haberine göre, tembelliğin ve kaytarma eğiliminin beynin amigdala bölümü nedeniyle ortaya çıktığını öne süren bilim insanları amigdalanın motivasyonu kontrol ettiğini ifade etti.

Duyguları da denetleyen amigdalanın boyutu kaytarma oranını belirliyor. Bilim insanları kaytarmaya meyilli kişilerde amigdalanın daha büyük ve eylem merkeziyle bağlantısının daha zayıf olduğunu belirtiyor.

Amigdalası büyük insanlar, duyguları süzüp dikkat dağınıklığını kontrol etme konusunda sorun yaşıyorlar. Ayrıca bu kişiler olumsuz sonuçlar konusunda diğer insanlara nazaran daha çekingen oluyor ve bu nedenle de tereddüte kapılıp ertelemeyi tercih ediyor

Bilim insanlarına göre beyni eğitmek imkansız değil. Bunun için dikkat dağıtan ne varsa hepsini azaltarak adım adım planlama uygulamasını devreye sokulmalı. Meditasyonun da bu anlamda faydalı olabileceği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
TembellikSağlıkHaberKKTC
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