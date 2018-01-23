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Testesteron seviyesi müzik tercihlerini belirliyor!

Testesteron seviyesinin müzik tercihlerinde etkili olduğu ortaya koyuldu...

23 Ocak 2018 Salı 17:08
Testesteron seviyesi müzik tercihlerini belirliyor!
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Testesteron seviyesisinin müzik tercihlerinde etkili olduğu ortaya koyuldu. Testosteron seviyesi yüksek erkeklerin rock müzik veya ağır metal gibi 'basit' müzik türlerini dinlemekten hoşlandığı, tersi durumda ise klasik müzik veya caz müziği tercih edildiği belirtildi.

Sputnik’in aktardığına göre, Japonya’daki Nagasaki Üniversitesi’nde görev yapan araştırmacılar müzik zevkinin biyolojik özelliklerle bağlantılı olduğunu saptadı ve erkeklerin cinsiyet hormonu olan testosteronun müzik tercihlerinde etkili olduğunu açıkladı.

‘Personality and Individiual Differences’ (Kişilik ve Bireysel Farklılıklar) dergisinde yayınlanan araştırmayı yürüten ekip, 39 kadın ve 37 erkeğe fazla bilinmeyen 25 şarkı dinletti ve hangisini ne kadar beğendiklerini sordu. Aynı zamanda katılımcıların testosteron seviyeleride ölçüldü.

SEVİYE YÜKSEKSE ROCK, DÜŞÜKSE CAZ

Araştırma sonucunda testosteron seviyesi yüksek çıkan erkeklerin rock ve ağır metal gibi ‘basit’ müzik türlerini ağırlıklı olarak dinlediği ortaya çıktı. Araştırmacılar bunun nedeni olarak ise testosteronun insanları hakimiyet kurmaya yönlendirmesini, bunun da isyankarlığa yol açabilecek olmasını gösterdi.

Araştırmada testosteronun, beynin duyguları kontrol eden bölümünü (amigdala) de etkilediği belirtildi. Öte yandan testosteron hormonu az çıkanların genellikle klasik ve caz müzik türlerindeki şarkıları tercih ettikleri görüldü.

Bu arada kadın katılımcılardaki testosteron seviyesi düşük olduğu için araştırma erkeklerle sınırla kalmış oldu.

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