Testosteron seviyesini zirveye çıkarır: En yakın aktara koşun!

Erkeklerdeki en önemli seks hormonu olan testosteronun yüzde 95'inden fazlası testislerde üretilir ve her gün altı ila yedi miligram salgılanır. Testosteronu yüksek erkekler yüksek cinsel dürtüye sahiptir ve risk almayı tercih eder. Yüksek hormon seviyelerinin ayrıca daha agresif ve sinirli davranışlara, daha fazla akne ve yağlı cilde ve ayrıca uyku apnesi gibi sağlık sorunlarına yol açtığı belirtiliyor.

BAHARATLI YİYECEKLER TESTOSTERONU YÜKSELTİYOR

Testosteronu düşük olanlar, belirli yiyecekleri yiyerek seviyelerini yükseltebilirler. Yeni araştırmalar, baharatlı yiyeceklerin testosteron seviyelerini artırmada özellikle yardımcı olabileceğini buldu. İşte bilmeniz gerekenler.

National Library of Medicine'de yayınlanan bir çalışmada, baharatlı yiyeceklerin yeme davranışı ve bunun endojen testosteronla bağlantısı araştırıldı.

Çalışmalar sırasında tuzlu yiyecekler yiyenlerde herhangi bir gelişme yaşanmazken, baharatlı yemekleri tercih eden erkeklerin ise testosteron seviyesinin yükseldiği gözlemlendi.

Özellikle kapsaisin içerikli kırmızı biber, zencefil ve köri gibi baharatlara tepki verdiği gözlemlendi.