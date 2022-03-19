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The Guardian, “Yavaş yemek yemek obezitenin önlenmesine yardımcı olabilir"

The Guardian “Yavaş yemek yemek obezitenin önlenmesine yardımcı olabilir.” diyor. Araştırmacılar kişilerin normalden daha az yemenin yaklaşık 6 yıl takip edilen çalışma sonucunda obez bireylerin normal ya da normalden daha az yemesinin obezite ile daha düşük bağıntılı olduğunu belirtmektedir.

19 Mart 2022 Cumartesi 21:24
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The Guardian, “Yavaş yemek yemek obezitenin önlenmesine yardımcı olabilir"
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59.717 tip 2 diyabetli 49 yaş üstü Japon bireylerde yapılan çalışmada araştırmacılar yeme hızının diğer yeme alışkanlıkları ile birlikte obeziteye etkisini 6 yıl boyunca toplanan sağlık kontrol verilerini kullanarak araştırdı. Fakat bu çalışmadan, yeme hızınızı değiştirmenin kilo verme stratejisi olarak işe yarayıp yaramadığını bilmiyoruz. Uzman Diyetisyen Zülal Yalçın konu hakkında bilgiler verdi.

YAVAŞ YEMEK DAHA AZ YEMEK DEMEK Mİ?

Varsayımsal olarak, daha yavaş yemek yemenin daha az yemeğe yol açabileceği durumu vardır. Uzmanlar, hızlı bir şekilde yediğimiz zaman, bedenlerimizin, doyduğumuzda hormonal değişiklikleri kaydetmek için zamanlarının olmadığını söylüyorlar.

Yavaş yemeyi davranış haline getirmek için uymamız gereken kurallar. Yavaş yemek yerken nelere dikkat etmeliyiz. Sağlıklı beslenmedeki en önemli davranış değişikliği yavaş yemektir. Mideden beyine doydum sinyali yaklaşık 15-20 dakikada gitmektedir.

Bu süre içinde hızlı besin tüketimi alınan besin ve dolayısıyla da kalori miktarını artıracaktır. Bununla beraber besin tüketiminin fazla olması kan şekerinin hızla yükselip kısa bir zaman sonra yeniden düşmeye başlamasına ve açlık hissiyle beraber yine fazlasıyla bir besin tüketimi olmasına neden olabilmektedir. Bu kısır döngü bu şekilde devam etmektedir.

ÇALIŞMANIN SONUÇLARI

Çalışmanın başlangıcında hızlı bir şekilde yediklerini söyleyenlerin çalışmanın başlangıcında obez olma olasılığı daha yüksekti: Hızlı yediklerini söyleyenlerin %44,8'i obezdi Normal hızda yediklerini söyleyenlerin %29,6'sı obez Yavaş yediklerini söyleyenlerin %21,5'i obezdi Hızlı yiyenlerin çoğunluğu erkek idi ve yatmadan 2 saat içinde akşam yemeği yemeye daha yatkınlardı. Araştırmadaki çok az insan bu süreçte hızlı yemekten yavaş yemeğe geçmiştir, bu nedenle önerilen yavaş yeme önerileri sadece teoriktir. İnsanların daha yavaş yemek yemeye ya da yeme hızını değiştirmenin ne kadar kolay olduğu söylenirse de ne derece kilo vereceğini net olarak bilmiyoruz. Yine de, yavaş bir şekilde yemek yiyerek kalori alımını azaltabileceğimiz düşünülmekte, çünkü yavaş yer iken giden sinyalleri beynin tanımlaması için zamanımız var, dolayısıyla eğer ki daha az yemek ile kilo vermeye çalışıyorsanız, sağlıklı bir vucüt ağırlığını sağlamak için yediklerinizin kalorisi ile birlikte daha yavaş yemek de kilo kontrolünde yardımcı olabilir.

Anahtar Kelimeler:
The GuardianSağlıkBeslenme
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