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Tiktok akımı tehlike saçıyor!

Her gün farklı bir akımın ortaya çıktığı Tiktok, tehlike saçmaya devam ediyor. Tiktok akımlarından birisi olan dudağa kına sürmenin zararlı olabileceği ve denenmemesi gerektiği belirtiliyor.

08 Kasım 2022 Salı 20:33
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Tiktok akımı tehlike saçıyor!



Sosyal paylaşım platformlarından olan Tiktok, her gün farklı bir akımla gündeme gelmeye devam ediyor.

Binlerce insanın kullandığı Tiktok, yapılan akımlar nedeniyle de zaman zaman eleştiriler alıyor.

Tiktok'ta ünlü olmak isteyenlerin yaptığı akımlar ise bazen üzücü sonuçlar ortaya çıkarabiliyor.

Geçtiğimiz günlerde bir gencin, Tiktok'a video çekmek için çıktığı çatıdan düştüğü ve hayatını kaybettiği gündeme gelmişti.

Para kazanma alanı dışında zararlı olan birçok uygulamayı gündeme getiren Tiktok'ta şimdilerde ise "kına akımı" başladı.

Tiktok için içerik üreten bazı kişiler, dudaklarına kına yakmaya ve bunu paylaşmaya başladı.

Yararları olduğu kadar zararları ile de dikkati çeken kına, dudağa yakıldığı zaman ciddi reaksiyonlara neden olabiliyor.

Peki, Kınanın zararları nelerdir? Dudağa kına yakılırsa ne olur? İşte detaylar!

Kınanın dudaklara sürülmesi...

Kınanın ağızdan alınması uzmanlar tarafından tavsiye edilmiyor.

Kınanın yanlışlıkla yutulması acil tıbbi müdahele gerektirebilir.

Kınanın yenilmesi mideyi olumsuz yönde etkileyebilir.Çocuklarda ve bebeklerde kına bazı cilt sorunlarına neden olabilir.

Bu nedenle kınayı dudağınıza yakmamanız gerekiyor.. Kına dudaklarınıza zarar vererek, alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

Hamilelik döneminde de ağızdan kına alımı  önerilmez. Çünkü kınada düşüğe neden olabilecek maddeler olduğu düşünülmektedir.

Aynı şekilde emzirme döneminde de ağızdan kına alımı önerilmez.

Anahtar Kelimeler:
KınaSağlık
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