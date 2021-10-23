Tinnitus (Çınlama) terapi yöntemleri

Merhaba değerli okur severler

Bugün sizlere son iki yazımda bahsettiğim tinnitus semptomunun rehabilitasyon türlerinden bahsedeceğim.

Kulak çınlamanız altta yatan bir tıbbi durumun belirtisiyse, ilk adım bu durumu tedavi etmektir. Ancak kulak çınlaması tedaviden sonra devam ederse veya yüksek sese maruz kalmaktan kaynaklanıyorsa, sağlık uzmanları istenmeyen gürültüyü azaltmaya veya maskelemeye yardımcı olabilecek tıbbi olmayan çeşitli seçenekler önerir. Bazen kulak çınlaması herhangi bir müdahale olmaksızın kendiliğinden geçer demiştik. Bununla birlikte, kendiliğinden geçmeyen kulak çınlamasının tamamen geçmeyeceği sadece baskılanabileceği bildirilmiştir. Eğer kulak çınlamanızla başa çıkmakta zorluk çekiyorsanız, Odyoloğunuzdan danışmanlık alarak uygun rehabilitasyona başlayabilirsiniz. Nadiren tümör, kist veya otoskleroz (kulak kemiğinde kalsiyum birikimi) vakalarında öncelikle cerrahi müdahale gereklidir.

Kulak çınlamanıza işitme kaybı eşlik ediyorsa, işitme cihazı bünyesindeki tinnitus özelliğini kullanmanız size yardımcı olabilir. Bu özellik sizin duyduğunuz sese karşı bir ses oluşturarak çınlamayı azaltmaktır.

Tanı kısmında bahsettiğim gibi öncelikle sizin şikâyetçi olduğunuz sesin benzeri odyometri testi sırasında oluşturulmaya çalışacaktır. Ardından bu duruma uygun işitme cihazı size önerilecektir.

Cihaz seçimi de tamamlandığına göre çınlamaya karşı nasıl bir ses oluşacaktır?

Yine bu sizin seçiminize kalmıştır.

Öncelikle baskılayıcı ses olarak beyaz ve pembe gürültü üreterek yine çınlama benzeri bir ses oluşturulabilir.

Peki aynı sesi mi duymam gerek?

Hayır, Size doğadan sesler ile de yardımcı olunabilir. Örneğin, dalga sesleri duyarak rahatlamanız sağlanır. Bu iki yöntemi de günde 2-3 saat uygulayarak rehabilitasyon yapmış olursunuz.

İşitme kaybı olmadığı durumda yine bu yöntemi kullanabilirsiniz. Bu sefer seçtiğiniz sesi bir kulaklık aracılığı ile telefonunuzdan dinleyebilirsiniz.

Oluşturulan seslere ek olarak yapılan bir de müzik terapisi mevcuttur. Müzik terapisi ile oluşan frekans aralığına göre belirlenen klasik müzikleri gün içinde 1-2 saat dinlemeniz gerekmektedir.

Nedeni tam belirlenemediğinden kesin bir tedavisi bulunmamaktadır. Bu yüzden Size uygun rehabilitasyon programına uyarak bu sesi algılamayı azaltabilirsiniz.