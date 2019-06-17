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Tip 2 diyabete ilaçsız çözüm mümkün mü?

Diyabetin ilaçlarla değil doğru beslenme ve egzersizle tedavi edilebileceğini belirten Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, bu konuda önemli tüyolar verdi.

17 Haziran 2019 Pazartesi 12:03
Tip 2 diyabete ilaçsız çözüm mümkün mü?

HABER/ NAZAN DOĞANER HALICI

Diyabet hastalarının yüzde 95'inin doğal tedaviyle iyileşebileceğine dikkat çeken Dr. Ümit Aktaş'ın; hem hastalar hem de bu hastalıktan korunmak isteyenler için önerdiği anti-diyabet yaşam kılavuzu şöyle:

Ekmeği ve tüm buğday ürünlerini kesin: Diyabet hastalarının neden bir türlü iyileşemediğini bilmemek mümkün değil. Bol bol tam tahıllı ekmek tüketin, önerisi kimden çıkmıştı? 1980'li yıllarda Amerikan Diyabet Derneği'nden. Peki, bu beslenme önerisine uyan Amerikalılara ne oldu? Ülkede o günden bugüne obezite 3, diyabet 4 kat arttı.

Endüstriyel gıdalardan uzak durun: İçleri katkı maddeleriyle, kimyasallarla dolu tüm yiyecekler vücuttaki enflamasyonu artırır. Bu toksik bombardıman, insülin direncini tetikler, Tip 2 diyabete zemin hazırlar, hastalığın ilerlemesine neden olur. Diyabetle savaşta en önemli silahınız mümkün olduğunca doğal beslenmedir.

Yağ tüketmekten kaçınmayın: Eğer sizi diyabetten koruyacak bir şey varsa o da sağlıklı yağlardır. Çünkü yağın glisemik indeksi sıfırdır. Daha da önemlisi birlikte tüketilen yiyeceklerin glisemik indeksini azaltarak kan şekerinin aniden yükselmesini önler. Sızma zeytinyağı, tereyağı, kuyruk yağı, et, yağlı balıklar, ceviz, fındık, fıstık gibi kuruyemişler anti-diyabet bir beslenme modelinin temelini oluşturmalı.

D vitamini rezervinizi dolu tutun: Tüm diyabet hastalarında ve hastalığın tedavisinde D vitamini değeri ölçümü altın kural olmalı. Araştırmalar D vitamini eksikliğinin insülin direncini artırdığını, tip 2 diyabeti derinleştirdiğini gösteriyor. D vitamini rezervinizi 100 ng/ml'nin üstünde tutmaya çalışın. Gerekirse D vitamini takviyesi kullanın.

Probiyotik zengini beslenin: Araştırmalar ev yoğurdu, turşu gibi fermente yiyeceklerde bulunan, bağırsak floramızı şekillendiren dost bakterilerle insülin direnci ve Tip 2 diyabet arasında önemli bir ilişki olduğunu gösteriyor. Tavsiyem, probiyotik zengini beslenin.

Diyetinizdeki Omega-3 yağ asitlerini artırın: Diyetinizi Omega-3 takviyeleriyle destekleyin. 2014 yılında yapılan bir araştırmaya göre Omega-3 zengini bir diyet, Tip 2 diyabet riskini yüzde 33 azaltıyor.

Bitkisel takviyelerden destek alın: Zeytin yaprağı ekstresi ve çemen tohumu ekstresi insülin direncini kırmakta, kan şekerini kontrol altına almakta, kilo kontrolünde ciddi faydalar sağlar.

Hareket edin: Diyabetle savaşta göz ardı edilen en önemli silahlardan biri de egzersizdir. Egzersiz sırasında
kasların enerji ihtiyacı artar. Kas hücreleri artan enerji ihtiyacını şekerden karşılar. Yani sadece kaslarınızı kullanarak kan şekeri seviyenizi dengelemiş olursunuz.

HASTALARA ÖNEMLİ UYARI

“Eğer Tip 2 diyabet hastasıysanız ve ilaç kullanıyorsanız sakın ilaçlarınızı kendi kendinize bırakmaya kalkmayın” diyen Aktaş şöyle konuştu:
Bu doktorunuz tarafından takip edilmesi gereken bir süreçtir. Size önerdiğim beslenme modeliyle birlikte zaman içinde daha az ilaca ihtiyaç duyduğunuzu fark edeceksiniz ve doktorunuzun kontrolü altında bu ilaçları azaltacak ve artık ilaca ihtiyaç duymadığınız bir noktaya geleceksiniz.

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