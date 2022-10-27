Tırnak mantarına ilaç gibi tavsiye

Bir diğer adı onikomikoz olan tırnak mantarı, nadiren el, çoğunlukla da ayak tırnaklarını etkileyen son derece bulaşıcı bir mantar enfeksiyonudur.

Tırnak ucunda ya da altında beyaz ya da sarı bir nokta görünümüyle başlar ve enfeksiyon ilerledikçe tırnağın renginin değişmesine, kalınlaşmasına ve hatta parçalanmasına sebep olabilir.

Tırnaklarınızın olduğundan farklı görünmesinin pek çok başka sebebi olabilir. Mantar enfeksiyonu olduğundan emin olabilmeniz için uzman bir doktora danışmanız gerekebilir.

Tırnak mantarı için kendi kendinize uygulayabileceğiniz bakımlar işe yaramadığı durumlarda tırnak giderek renk değiştirir, kalınlaşır veya deforme olursa bir doktora görünebilirsiniz.

Tırnak mantarı nedenleri

Tırnaklarınız sıklıkla ılık ve nemli koşullara maruz kalıyorsa tırnak mantarı olma riskiniz yüksektir.

Tırnak mantarları ayak tırnaklarında daha sık görülür.

Çünkü ayak tırnaklarının çoğu, karanlık, sıcak ve nemli bir ortamda, ayakkabılarınızın içinde mantarların gelişebildiği yerlerde bulunur.

Ayak parmaklarında el parmaklarında olduğundan daha az kan akışı vardır. Bu da vücudunuzun bağışıklık sisteminin enfeksiyonu bulmasını zorlaştırır.

Erkekler tırnak mantarı enfeksiyonuna kadınlardan daha fazla yakalanıyorlar. Yaşlandıkça risk daha da artıyor.

Bunun dışında eğer;

-Sporcuysanız

-Sigara içiyorsanız

-Suyun içinde veya nemli ortamlarda çok fazla zaman geçiriyorsanız

-Ayaklarınızı temiz ve kuru tutmuyorsanız

-Ayakları terleten ayakkabılar giyiyorsanız

Tırnak mantarı nasıl tedavi edilir?

Ayak tırnak mantarı ilaçları kullanmanıza rağmen bu sorundan kurtulamadığınızı düşünüyorsanız sizler için araştırmış olduğumuz, ayak tırnak mantarına ilaç gibi gelecek doğal yöntemleri deneyebilirsiniz.

Sirke ve ağız bakım suyu

Bir kap içine beyaz sirke dökün. Eşit miktarda da ağız bakım suyu ekleyin.

Karışımın hacminin, tırnaklarınızı ıslatmaya yeterli olduğundan emin olun.

Mantardan etkilenen tırnaklarınızı yaklaşık 30 dakika boyunca karışıma batırın.

Sade bir suyla tırnaklarınızı kuruladıktan sonra temiz bir havluyla kurulayabilirsiniz.

En az iki ay boyunca günde iki kez tekrarlamanız yeterli olacaktır.