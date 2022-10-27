Künye
Kıbrıs 22
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
“TAAMMÜDEN KATİLLİK” Çiçek, Sare ve Tunç yeniden mahkemede
Çiçek, Sare ve Tunç yeniden...
21 kaçak cezaevine gönderildi
21 kaçak cezaevine gönderildi
Zorla adam kaçırdı... Mahkeme kararını açıkladı!
Zorla adam kaçırdı... Mahkeme kararını...
Patronuna kızdı ortalığı yakıp yıktı
Patronuna kızdı ortalığı yakıp yıktı
3 kişiyi olay yerinden uzaklaştırmak istedi
3 kişiyi olay yerinden uzaklaştırmak...
banner107
Flaş Haber
O isim görevden alındı!
Kapat

Tırnak mantarına ilaç gibi tavsiye

Tırnak mantarı son dönemde yaygın olarak görülen bir mantar enfeksiyonudur. Peki tırnak mantarına ne iyi gelir? İşte tırnak mantarını yok edecek doğal çözüm...

27 Ekim 2022 Perşembe 22:52
182 Okunma
Tırnak mantarına ilaç gibi tavsiye



Bir diğer adı onikomikoz olan tırnak mantarı, nadiren el, çoğunlukla da ayak tırnaklarını etkileyen son derece bulaşıcı bir mantar enfeksiyonudur.

Tırnak ucunda ya da altında beyaz ya da sarı bir nokta görünümüyle başlar ve enfeksiyon ilerledikçe tırnağın renginin değişmesine, kalınlaşmasına ve hatta parçalanmasına sebep olabilir.

Tırnaklarınızın olduğundan farklı görünmesinin pek çok başka sebebi olabilir. Mantar enfeksiyonu olduğundan emin olabilmeniz için uzman bir doktora danışmanız gerekebilir.

Tırnak mantarı için kendi kendinize uygulayabileceğiniz bakımlar işe yaramadığı durumlarda tırnak giderek renk değiştirir, kalınlaşır veya deforme olursa bir doktora görünebilirsiniz.

Tırnak mantarı nedenleri

Tırnaklarınız sıklıkla ılık ve nemli koşullara maruz kalıyorsa tırnak mantarı olma riskiniz yüksektir.

Tırnak mantarları ayak tırnaklarında daha sık görülür.

Çünkü ayak tırnaklarının çoğu, karanlık, sıcak ve nemli bir ortamda, ayakkabılarınızın içinde mantarların gelişebildiği yerlerde bulunur.

Ayak parmaklarında el parmaklarında olduğundan daha az kan akışı vardır. Bu da vücudunuzun bağışıklık sisteminin enfeksiyonu bulmasını zorlaştırır.

Erkekler tırnak mantarı enfeksiyonuna kadınlardan daha fazla yakalanıyorlar. Yaşlandıkça risk daha da artıyor.

Bunun dışında eğer;

-Sporcuysanız

-Sigara içiyorsanız

-Suyun içinde veya nemli ortamlarda çok fazla zaman geçiriyorsanız

-Ayaklarınızı temiz ve kuru tutmuyorsanız

-Ayakları terleten ayakkabılar giyiyorsanız

Tırnak mantarı nasıl tedavi edilir?

Ayak tırnak mantarı ilaçları kullanmanıza rağmen bu sorundan kurtulamadığınızı düşünüyorsanız sizler için araştırmış olduğumuz, ayak tırnak mantarına ilaç gibi gelecek doğal yöntemleri deneyebilirsiniz.

Sirke ve ağız bakım suyu

Bir kap içine beyaz sirke dökün. Eşit miktarda da ağız bakım suyu ekleyin.

Karışımın hacminin, tırnaklarınızı ıslatmaya yeterli olduğundan emin olun.

Mantardan etkilenen tırnaklarınızı yaklaşık 30 dakika boyunca karışıma batırın.

Sade bir suyla tırnaklarınızı kuruladıktan sonra temiz bir havluyla kurulayabilirsiniz.

En az iki ay boyunca günde iki kez tekrarlamanız yeterli olacaktır.

Anahtar Kelimeler:
Tırnak MantarıSağlıkMantar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uzayan öksürüğe dikkat!
Uzayan öksürüğe dikkat!
Çay ve kahveyi sakın böyle içmeyin!
Çay ve kahveyi sakın böyle içmeyin!
Acil kan aranıyor
Acil kan aranıyor










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim